Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На похоронах убитого дочерьми Хачатуряна разразился новый скандал
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
Стало известно, почему дочь Кейт Миддлтон носит одни платья
За что бьют в Турции российских туристов
Кто из звезд удалил комки Биша (мнение хирурга)
«Водка — преимущество пожилых»Почему россияне столько пьют и не останавливаются даже в старости
Прилепин прокомментировал сообщения о гибели Расторгуева
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!»
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры
Зарезавшие родителя три сестры вели нескромную жизнь - СМИ
Женившийся 16 раз актер удивил Корчевникова - СМИ
Как выглядят популярные модели в обычной жизни
Кто из звезд удалил комки Биша (мнение хирурга)
Порошенко потребовал от России денег - СМИ
СМИ: В тюрьмах ДНР нашли воевавших за ДНР россиян
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Как устроен мавзолей Ленина (фото)
Фоторепортажи
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
14:34 (мск), источник: РИА Новости

Ученые открыли ген, заставляющий мускулы расти после «качалки»

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Биологи открыли особый участок ДНК, отвечающий за рост мышц после интенсивных физических нагрузок, управление которым поможет людям стать сильными или выносливыми. Их выводы были опубликованы в журнале Nature Communications.

Источник: РИА Новости

«Мы открыли цепочку генов, связанную с физическими упражнениями, которую раньше никто не изучал. Она работает как своеобразный тумблер — если она “включена”, то мускулы начинают расти. Если же ее отключить, то мускулы не увеличиваются в размерах, а становятся более выносливыми», — рассказывает Сара Лессар (Sara Lessard) из Гарвардского университета (США).

Новость
5 лайфхаков, как начать делать зарядку

Лессар уже несколько лет изучают то, как наше тело сжигает калории и становится более выносливым или сильным при регулярных занятиях спортом. Ученых интересуют те гены, которые отвечают за сжигание лишней энергии в мускулах, и за их рост и восстановление. Вещества, управляющие их работой, могут стать одними из самых эффективных лекарств от ожирения, диабета и других расстройств метаболизма.

Помимо этого, биологов и медиков, а также спортивных врачей, давно интересует то, почему одни и те же наборы упражнений могут влиять на мышцы разных спортсменов или простых обывателей противоположным образом. К примеру, некоторые люди быстро набирают мышечную массу при походах в «качалку», тогда как мышцы у других любителей спорта почти не растут, но зато быстро становятся более выносливыми.

Лессар и ее коллеги выяснили, с чем это связано, изучая то, какие гены были наиболее активны в мышечной ткани у двух подвидов мышей, специально выведенных для этих экспериментов в ее лаборатории.

Эти грызуны, как отмечают биологи, были своеобразными антиподами друг друга, «качками» и «бегунами». Первые мыши легко наращивали мышцы во время физических упражнений, но обладали при этом низкой выносливостью. Вторые быстро становились «чемпионами» в беге на длинные дистанции, но почти не реагировали на силовые тренировки.

Новость
Дружить с фитнес-гуру опасно для психики

Сравнивая наборы самых активных генов в их мышцах, ученые выяснили, что большая часть различий в их работе была связана с активностью гена JNK, своеобразного «переключателя» роста мускулов. Когда мышцы достаточно долго работают, их митохондрии, главные клеточные «энергостанции», начинают вырабатывать особые молекулы, которые включают JNK и заставляют мышцы расти.

Открыв этот ген, ученые проверили, что произойдет, если удалить или временно отключить JNK из ДНК мускульных клеток мышей. Подобная процедура сделала грызунов «королями» беговой дорожки. Всего через два месяца они научились бегать примерно в два раза дольше, чем их сородичи из контрольной группы, проходившие через те же наборы упражнений.

С другой стороны, упражнения, направленные на рост мышечной массы, на них совсем не действовали — их мускулы были примерно в 2,5 раза легче, чем у нормальных сородичей, ходивших вместе с ними в «качалку» на протяжении 10 месяцев.

Что интересно, чрезмерно высокая активность этого участка ДНК была связана не только с быстрым набором мышечной массы, но и с высокой склонностью к развитию диабета, ожирения и прочих проблем с метаболизмом. Почему это так, ученые пока не знают. Они планируют найти ответ на этот вопрос и создать новую методику борьбы с диабетом в ходе опытов, которые они сейчас ведут на добровольцах.

 Последний план по разделу России. Политэкономический фельетон
Гибель журналистов в Африке: зачем врут те, кто их туда послал
Дональд Трамп отметил доброту Ким Чен Ына
Черная заря. Кто развязал Великую африканскую войну
Университет годами заваливал девушек ради приема мужчин
Шнуров: Победа России на ЧМ-2018 привела бы к катастрофе
Горе-садовод: Меланью Трамп с секатором высмеяли в соцсетях
Самолет опасно сблизился с российским лайнером над Черным морем
«Это не мой любовник»: дойдет ли Макрон до вотума недоверия
Спорт
С кем сыграет «Спартак»: Луческу-младший и экс-форвард Черчесова Рассказываем о греческом ПАОК, с которым в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов встретится «Спартак»
Hi-Tech
Представлены компьютеры будущего Ноутбуке из будущего: рекордно тонкие и рекордно мощные
Авто
В России выпустят народную версию нового мотоцикла «Иж» Под таким названием в свободную продажу поступят мотоциклы, разработанные в рамках проекта «Кортеж»
Кино
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!» Сергей Глушко решил помочь приятелю найти вторую половинку на популярном шоу «Первого канала»
Недвижимость
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Черное море очистят от жилья
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Леди
Как выглядят популярные модели в обычной жизни Не все красотки подиума идеальны, некоторые из них во время отдыха между дефиле позволяют себе лишнего... И (сюрприз!) становятся обычными девушками
Дети
Кристина Агилера беременна третьим ребенком Певица отказалась от алкоголя и вредной еды, а также начала носить одежду свободного кроя.
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь