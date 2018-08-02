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14:30 (мск), источник: Калининград.Ru

Ермак раскритиковал организацию движения в День ВМФ в Балтийске

По словам министра, нужно было задействовать больше железнодорожного транспорта.

Источник: Калининград.Ru

Министр по культуре и туризму Андрей Ермак раскритиковал организацию движения в День ВМФ в Балтийске. Власти должны были предусмотреть увеличение потока и запросить дополнительные поезда. Об этом он заявил во время рабочего выезда в муниципалитет в четверг, 2 августа.

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Мы знаем, что День ВМФ — это большое количество людей в Балтийске. Почему не дать дополнительных электричек, не запросить дополнительные электрички?! Было три всего, очевидно, что они не справятся. Это простое решение с точки зрения организации. Тут ничего даже придумывать не надо: нужно попросить не три электрички, а ещё шесть плюсом. И тогда люди спокойно уедут на этих электричках. Всё — сразу частично мы эту проблему снимаем, — уверен Ермак.

По его словам, проблемы с движением личного транспорта также можно было решить. «Нюансы расположения города таковы, что нужно регулировать потоки машин. Часть направлять на эту трассу, часть на объездную, которая идёт через Янтарный, Переславское и так далее. Это недорогие организационные решения. Но ошибки, которые были в этом и прошлом годах, мы будем учитывать», — пообещал министр.

После парада в честь Дня ВМФ водители жаловались на сложности с выездом из Балтийска. Люди проводили в пробке на жаре по несколько часов.

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