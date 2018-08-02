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14:51 (мск), источник: Комсомольская правда

В уральской столице снесли «бородатую» кофейню и киоск с бананами

Торговые павильоны оказались незаконными.

Екатеринбург сегодня лишился модной кофейни. Заведение с портретом бородача и лозунгом «Заметным быть просто» на улице Декабристов, 51 снесли. Оказалось, что горячий бодрящий напиток и всевозможные плюшки к нему здесь продавали нелегально.

Владелец установил павильон самовольно, не получив разрешение муниципалитета. По этой же причине канул в лету и фруктовый киоск на улице Восточная, 76.

— Продолжается комплекс мероприятий, направленный на выявление предпринимателей, работающих с нарушением действующего законодательства и размещающих торговые объекты без соответствующих документов, — рассказали в пресс-службе Администрации Октябрьского района.

Владельцев незаконных торговых точек, размещенных без ведома мэрии, просят демонтировать объекты самостоятельно. В противном случае бизнесменам грозит штраф и принудительное возмещение расходов на снос.

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