В уральской столице снесли «бородатую» кофейню и киоск с бананами

Екатеринбург сегодня лишился модной кофейни. Заведение с портретом бородача и лозунгом «Заметным быть просто» на улице Декабристов, 51 снесли. Оказалось, что горячий бодрящий напиток и всевозможные плюшки к нему здесь продавали нелегально.

Владелец установил павильон самовольно, не получив разрешение муниципалитета. По этой же причине канул в лету и фруктовый киоск на улице Восточная, 76.

— Продолжается комплекс мероприятий, направленный на выявление предпринимателей, работающих с нарушением действующего законодательства и размещающих торговые объекты без соответствующих документов, — рассказали в пресс-службе Администрации Октябрьского района.