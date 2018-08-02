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14:37 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Водители маршруток попали под скрытое наблюдение

Челябинские автоинспекторы сегодня снова ловят нарушителей — водителей маршрутных такси. Прежде всего проверяют техническое состояние автобусов.

Источник: РИА "Новости"

Ведь в основном из-за неисправностей и происходят аварии. Так, с начало года произошло уже 60 ДТП с маршрутками, в которых пострадали 90 человек, четверо погибли, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

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Начинают инспекторы с так называемой скрытой проверки. Следуют за автобусами и снимают на камеру, как ведет себя водитель во время движения на дороге. На конечной остановке разбирают ситуацию с участниками движения. И вот — первый нарушитель, чей пазик больше сегодня не выйдет в рейс. Его шины не соответствуют норме.

Такие рейды автоинспекторы проводят регулярно.

«Мероприятия по сплошным проверкам технического состояния автобусов на конечных остановках с запрещением эксплуатации транспортных средств. При наличии неисправностей тягового, рулевого и сцепного управления осуществляется принудительная эвакуация автобусов», — информирует Виталий Липовцев, начальник отделения ГИБДД.

Всего в 2018 году инспекторы ГИБДД зафиксировали 14 тысяч нарушений с участием водителей маршруток. К административной ответственности привлекли 400 должностных лиц. Это руководители транспортных компаний и сами водители. Шестьдесят автобусов эвакуировали, возить пассажиров на них нельзя.

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