Водители маршруток попали под скрытое наблюдение
Челябинские автоинспекторы сегодня снова ловят нарушителей — водителей маршрутных такси. Прежде всего проверяют техническое состояние автобусов.
Челябинские автоинспекторы сегодня снова ловят нарушителей — водителей маршрутных такси. Прежде всего проверяют техническое состояние автобусов.
Ведь в основном
Начинают инспекторы с так называемой скрытой проверки. Следуют за автобусами и снимают на камеру, как ведет себя водитель во время движения на дороге. На конечной остановке разбирают ситуацию с участниками движения. И вот — первый нарушитель, чей пазик больше сегодня не выйдет в рейс. Его шины не соответствуют норме.
Такие рейды автоинспекторы проводят регулярно.
«Мероприятия по сплошным проверкам технического состояния автобусов на конечных остановках с запрещением эксплуатации транспортных средств. При наличии неисправностей тягового, рулевого и сцепного управления осуществляется принудительная эвакуация автобусов», — информирует Виталий Липовцев, начальник отделения ГИБДД.
Всего в 2018 году инспекторы ГИБДД зафиксировали 14 тысяч нарушений с участием водителей маршруток. К административной ответственности привлекли 400 должностных лиц. Это руководители транспортных компаний и сами водители. Шестьдесят автобусов эвакуировали, возить пассажиров на них нельзя.