Эксперт назвала причину жары в Калининграде и сказала, когда станет прохладнее

Источник: Новый Калининград

Установившаяся жаркая погода в Калининградской области является следствием нарушения привычной циркуляции воздушных масс над Европой, однако уже во второй декаде августа температурный режим должен вернуться в норму. Об этом «Новому Калининграду» рассказала специалист БФУ им. И. Канта, кандидат географических наук Дара Гаева.

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«Причины жаркой погоды, установившейся на территории Европы, связаны, прежде всего, с нарушением привычной циркуляции атмосферы, в том числе, из-за антициклона над Северной Атлантикой, блокирующего перемещение воздушных масс с запада на восток, — пояснила эксперт. — Со второй декады августа можно ожидать ослабления жары днем и понижения ночных температур, средние месячные температуры воздуха в августе и сентябре в нашем регионе, вероятно, будут близкими к норме или чуть выше».