Эксперт назвала причину жары в Калининграде и сказала, когда станет прохладнее
Уже во второй декаде августа температурный режим в регионе вернется в норму.
Уже во второй декаде августа температурный режим в регионе вернется в норму.
Установившаяся жаркая погода в Калининградской области является следствием нарушения привычной циркуляции воздушных масс над Европой, однако уже во второй декаде августа температурный режим должен вернуться в норму. Об этом «Новому Калининграду» рассказала специалист БФУ им. И. Канта, кандидат географических наук Дара Гаева.
«Причины жаркой погоды, установившейся на территории Европы, связаны, прежде всего, с нарушением привычной циркуляции атмосферы, в том числе,
По мнению ученого, текущее лето — одно из проявлений глобального повышения температуры воздуха, имеющего как природные, так и антропогенные причины. Свидетельством этого, в частности, можно считать участившиеся случаи тепловых волн в Европе — непрерывных периодов длительностью не менее трех дней, в течение которых суточная максимальная температура воздуха равна или выше +30° C.