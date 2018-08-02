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14:23 (мск), источник: Новый Калининград

Эксперт назвала причину жары в Калининграде и сказала, когда станет прохладнее

Уже во второй декаде августа температурный режим в регионе вернется в норму.

Источник: Новый Калининград

Установившаяся жаркая погода в Калининградской области является следствием нарушения привычной циркуляции воздушных масс над Европой, однако уже во второй декаде августа температурный режим должен вернуться в норму. Об этом «Новому Калининграду» рассказала специалист БФУ им. И. Канта, кандидат географических наук Дара Гаева.

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«Причины жаркой погоды, установившейся на территории Европы, связаны, прежде всего, с нарушением привычной циркуляции атмосферы, в том числе, из-за антициклона над Северной Атлантикой, блокирующего перемещение воздушных масс с запада на восток, — пояснила эксперт. — Со второй декады августа можно ожидать ослабления жары днем и понижения ночных температур, средние месячные температуры воздуха в августе и сентябре в нашем регионе, вероятно, будут близкими к норме или чуть выше».

По мнению ученого, текущее лето — одно из проявлений глобального повышения температуры воздуха, имеющего как природные, так и антропогенные причины. Свидетельством этого, в частности, можно считать участившиеся случаи тепловых волн в Европе — непрерывных периодов длительностью не менее трех дней, в течение которых суточная максимальная температура воздуха равна или выше +30° C.

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