Киногид августа: «Гоголь. Страшная месть» и еще 12 фильмов месяца

В августе киноманов ждет огромный выбор новинок проката. В российский прокат выходит артхаусный фильм «Между рядами», «Шоу Мистико» с Венсаном Касселем, диснеевский «Кристофер Робин» с Юэном МакГрегором, «По ту сторону океана» от китайского Миядзаки, мелодрама «Как женить холостяка» с Киану Ривзом и заключительная часть саги о Гоголе. Обозреватель РИАМО выбрала лучшие фильмы августа, которые стоит увидеть на большом экране.

Когда: 2 августа.

Жанр: триллер, драма.

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Долгожданная премьера «Опасная игра Слоун», которая вышла в мировой прокат еще в 2016 году, наконец-то добралась до российских кинотеатров. По сюжету рисковая лоббист Элизабет Слоун обвиняется в незаконных методах лоббизма, но, благодаря природному обаянию и искусству манипуляции, легко справляется с оппонентами. В этот раз ее задачей стала повлиять на принятие законопроекта о налоге на импорт пальмового масла в США из Индонезии, которое выливается в противодействии оружейному лобби. Многие кинокритики высоко оценили фильм, а за роль Элизабет Слоун Джессика Честейн была номинирована на «Золотой глобус».

Когда: 2 августа.

Жанр: криминальная драма.

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Постаревший Джон Траволта («Криминальное чтиво») выступает в роли крестного отца Америки в фильме «Кодекс Готти». Самый богатый человек в Нью-Йорке держит в своих руках криминальный мир целого города, его семья процветает, но однажды дело должно перейти к его сыну, который не хочет иметь ничего общего с криминальной средой.

Когда: 2 августа.

Жанр: семейный фильм.

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Фэмили-фильм «Кристофер Робин» с Юэном МакГрегором в главной роли в прокате со 2 августа. Эта история о вере в чудеса повзрослевшего Кристофера Робина, который потерял себя в жизни. Обрести гармонию ему помогает встреча с медвежонком Винни из своих детских рисунков. Винни, Тигруля, Хрюня и Ушастик помогут ему вновь обрести потерянное счастье.

Когда: 2 августа.

Жанр: драма.

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Немецкая драма о служебном романе в супермаркете. Главный герой Кристиан недавно устроился грузчиком в супермаркет. В мире стеллажей он встречает Марион, и между ними пробегает искра. Их кофейные встречи превращаются в праздник для обоих, однако Марион несвободна, а Кристиан стесняется сделать первый шаг. Фильм был представлен в конкурсной программе «Берлинале-2018» и получил приз гильдии немецкого арт-хауса.

Когда: 9 августа.

Жанр: комедийный боевик.

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Главную героиню Одри (Мила Кунис) бросает парень, который оказывается втянут в международный заговор. Пока она жалуется на жизнь своей лучшей подруге Морган, по ее следу уже идут киллеры. Для того, чтобы спастись, им придется отправится в увлекательное путешествие по Европе, все больше очаровываясь британским шпионом.

Когда: 9 августа.

Жанр: мультфильм, фэнтези.

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Еще одна история о тайнах подводного мира — китайский мультфильм в стиле Миядзаки «По ту сторону океана» в прокате с 9 августа. Эта история любви Юны и молодого рыбака, который по трагической случайности умирает, спасая не совсем обычного дельфина. Чтобы его спасти, девушке придется отправится в большое путешествие.

Когда: 9 августа.

Жанр: документальный.

Документальный фильм о культовом шведском режиссере Ингмаре Бергмане, снятый к его 100-летию, в прокате с 9 августа. В фильме собраны истории его личной жизни, которые пересекаются с кадрами из фильмов. Как создавались киношедевры «Седьмая печать», «Стыд» и другие фильмы, расскажут его коллеги, друзья, возлюбленные и современные режиссеры. Интервью перемежаются с кадрами жизни культового режиссера.

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Когда: 16 августа.

Жанр: мюзикл.

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Продолжение культового мюзикла, основанного на песнях группы ABBA, в прокате с 16 августа. Основное действие происходит через 5 лет после событий первой части. Главная героиня Софи уезжает на греческий остров, чтобы открыть семейную таверну в память о своей маме Донны и неожиданно узнает о своей беременности. Несмотря на это, Софи решает устроить большую вечеринку, на которую съезжаются герои, знакомые многим по первой части мюзикла — подруги ее матери Таня и Рози и три «отца» Софи — Билл, Сэм и Гарри. Но самым неожиданным гостем станет Руби — бабушка Рози, которая когда-то бросила ее маму, узнав о ее «залете».

Когда: 16 августа.

Жанр: боевик.

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Дэниел Рэдклифф снялся в роли пилота-наркокурьера в фильме «Опасное задание» («Вьючное животное). По сюжету пилот Шон Хаггерти должен перевезти наркотики в США из Мексики. У него есть всего час, чтобы доставить незаконный груз, ведь на кону стоит жизнь его жены. Фильм снят в необычной манере, когда в кадре мы видим лишь пилота, от решений которого зависит дальнейшее развитие событий.

Когда: 23 августа.

Жанр: боевик, драма, приключения.

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«Альфа» — история в стиле «Выжившего» о жизни на Земле 20 тысяч лет назад, когда планета была неуютным местом, а смерть могла настигнуть в любой момент. Главный герой приключенческого фильма (Коди Смит-МакФи) — молодой охотник среди дикой природы — пройдет путь познания враждебного мира и изменит судьбу всего человечества.

Когда: 23 августа.

Жанр: драма.

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Венсан Кассель в драме о цирке «Шоу Мистико». Это история любви доктора Фреда Книпса, который женится на акробатке Беатрис и покупает для нее цирк. Цирк становится для них домом, а представления волшебным миром, где случаются чудеса, а люди ссорятся любят, ненавидят и предают, как и в обычной жизни.

Когда: 30 августа.

Жанр: триллер.

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Заключительная часть трилогии режиссера Егора Баранова с Александром Петровым в главной роли в российский прокат выйдет 30 августа. Действие разворачивается после событий фильма «Гоголь. Вий». В центре внимания — паранормальные приключения молодого Гоголя и следователя Якова Гуро (Олег Меньшиков), которые вместе будут пытаться спасти возлюбленную писателя Лизу от Черного Всадника. Для этого Гоголь должен разбить злые чары и победить древнее проклятье.

Когда: 30 августа.

Жанр: мелодрама.

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