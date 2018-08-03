Киногид августа: «Гоголь. Страшная месть» и еще 12 фильмов месяца
Обозреватель РИАМО выбрала лучшие киноновинки августа 2018.
Обозреватель РИАМО выбрала лучшие киноновинки августа 2018.
В августе киноманов ждет огромный выбор новинок проката. В российский прокат выходит артхаусный фильм «Между рядами», «Шоу Мистико» с Венсаном Касселем, диснеевский «Кристофер Робин» с Юэном МакГрегором, «По ту сторону океана» от китайского Миядзаки, мелодрама «Как женить холостяка» с Киану Ривзом и заключительная часть саги о Гоголе. Обозреватель РИАМО выбрала лучшие фильмы августа, которые стоит увидеть на большом экране.
Когда: 2 августа.
Жанр: триллер, драма.
Долгожданная премьера «Опасная игра Слоун», которая вышла в мировой прокат еще в 2016 году,
Когда: 2 августа.
Жанр: криминальная драма.
Постаревший Джон Траволта («Криминальное чтиво») выступает в роли крестного отца Америки в фильме «Кодекс Готти». Самый богатый человек в
Когда: 2 августа.
Жанр: семейный фильм.
Когда: 2 августа.
Жанр: драма.
Немецкая драма о служебном романе в супермаркете. Главный герой Кристиан недавно устроился грузчиком в супермаркет. В мире стеллажей он встречает Марион, и между ними пробегает искра. Их кофейные встречи превращаются в праздник для обоих, однако Марион несвободна, а Кристиан стесняется сделать первый шаг. Фильм был представлен в конкурсной программе «Берлинале-2018» и получил приз гильдии немецкого
Когда: 9 августа.
Жанр: комедийный боевик.
Главную героиню Одри (Мила Кунис) бросает парень, который оказывается втянут в международный заговор. Пока она жалуется на жизнь своей лучшей подруге Морган, по ее следу уже идут киллеры. Для того, чтобы спастись, им придется отправится в увлекательное путешествие по Европе, все больше очаровываясь британским шпионом.
Когда: 9 августа.
Жанр: мультфильм, фэнтези.
Еще одна история о тайнах подводного мира — китайский мультфильм в стиле Миядзаки «По ту сторону океана» в прокате с 9 августа. Эта история любви Юны и молодого рыбака, который по трагической случайности умирает, спасая не совсем обычного дельфина. Чтобы его спасти, девушке придется отправится в большое путешествие.
Когда: 9 августа.
Жанр: документальный.
Документальный фильм о культовом шведском режиссере Ингмаре Бергмане, снятый к его 100-летию, в прокате с 9 августа. В фильме собраны истории его личной жизни, которые пересекаются с кадрами из фильмов. Как создавались киношедевры «Седьмая печать», «Стыд» и другие фильмы, расскажут его коллеги, друзья, возлюбленные и современные режиссеры. Интервью перемежаются с кадрами жизни культового режиссера.
Когда: 16 августа.
Жанр: мюзикл.
Продолжение культового мюзикла, основанного на песнях группы ABBA, в прокате с 16 августа. Основное действие происходит через 5 лет после событий первой части. Главная героиня Софи уезжает на греческий остров, чтобы открыть семейную таверну в память о своей маме Донны и неожиданно узнает о своей беременности. Несмотря на это, Софи решает устроить большую вечеринку, на которую съезжаются герои, знакомые многим по первой части мюзикла — подруги ее матери Таня и Рози и три «отца» Софи — Билл, Сэм и Гарри. Но самым неожиданным гостем станет Руби — бабушка Рози, которая
Когда: 16 августа.
Жанр: боевик.
Дэниел Рэдклифф снялся в роли
Когда: 23 августа.
Жанр: боевик, драма, приключения.
«Альфа» — история в стиле «Выжившего» о жизни на Земле 20 тысяч лет назад, когда планета была неуютным местом, а смерть могла настигнуть в любой момент. Главный герой приключенческого фильма (Коди Смит-МакФи) — молодой охотник среди дикой природы — пройдет путь познания враждебного мира и изменит судьбу всего человечества.
Когда: 23 августа.
Жанр: драма.
Венсан Кассель в драме о цирке «Шоу Мистико». Это история любви доктора Фреда Книпса, который женится на акробатке Беатрис и покупает для нее цирк. Цирк становится для них домом, а представления волшебным миром, где случаются чудеса, а люди ссорятся любят, ненавидят и предают, как и в обычной жизни.
Когда: 30 августа.
Жанр: триллер.
Заключительная часть трилогии режиссера Егора Баранова с Александром Петровым в главной роли в российский прокат выйдет 30 августа. Действие разворачивается после событий фильма «Гоголь. Вий». В центре внимания — паранормальные приключения молодого Гоголя и следователя Якова Гуро (Олег Меньшиков), которые вместе будут пытаться спасти возлюбленную писателя Лизу от Черного Всадника. Для этого Гоголь должен разбить злые чары и победить древнее проклятье.
Когда: 30 августа.
Жанр: мелодрама.
Киану Ривз и Вайнона Райдер в мелодраме «Как женить холостяка». Это история одиночек, которых пригласили на одну свадьбу. По странному стечению обстоятельств они везде оказываются вместе и сами попадают в любовные сети, которые так сильно отрицали.