В Челябинске на выходные изменятся 2 троллейбусных маршрута
С вечера пятницы, 3 августа, в Челябинске временно будут ходить другим маршрутом троллейбусы № 7 и № 12, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
С вечера пятницы, 3 августа, в Челябинске временно будут ходить другим маршрутом троллейбусы № 7 и № 12, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
3 августа после 20 часов, а также 4 и 5 августа троллейбус № 12 будет курсировать по направлению «ул. Молдавская — Братьев Кашириных — д/с “Юность” — АМЗ», а возвращаться маршрутом «АМЗ — д/с “Юность” — Алое поле — Энгельса — Братьев Кашириных — Молдавская».
В субботу и воскресенье троллейбус № 7 отправится по маршруту «ЧМК — гостиница “Виктория” — Братьев Кашириных — д/с “Юность” — АМЗ», в обратном направлении — по обычному маршруту.
Утром 6 августа троллейбусы вернутся к своей обычной схеме движения.