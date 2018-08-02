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14:36 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинске на выходные изменятся 2 троллейбусных маршрута

С вечера пятницы, 3 августа, в Челябинске временно будут ходить другим маршрутом троллейбусы № 7 и № 12, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу ЧелябГЭТ. Это связано с ремонтом теплотрассы на перекрестке Комсомольского и Свердловского проспектов.

Источник: РИА "Новости"

3 августа после 20 часов, а также 4 и 5 августа троллейбус № 12 будет курсировать по направлению «ул. Молдавская — Братьев Кашириных — д/с “Юность” — АМЗ», а возвращаться маршрутом «АМЗ — д/с “Юность” — Алое поле — Энгельса — Братьев Кашириных — Молдавская».

В субботу и воскресенье троллейбус № 7 отправится по маршруту «ЧМК — гостиница “Виктория” — Братьев Кашириных — д/с “Юность” — АМЗ», в обратном направлении — по обычному маршруту.

Утром 6 августа троллейбусы вернутся к своей обычной схеме движения.

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