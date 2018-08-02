В Челябинске на выходные изменятся 2 троллейбусных маршрута

С вечера пятницы, 3 августа, в Челябинске временно будут ходить другим маршрутом троллейбусы № 7 и № 12, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу ЧелябГЭТ. Это связано с ремонтом теплотрассы на перекрестке Комсомольского и Свердловского проспектов.