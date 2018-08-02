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15:00 (мск), источник: Комсомольская правда

Курбан-байрам 2018: как будут отдыхать в Башкирии

Ситуацию объяснили в министерстве труда.

21 августа жителей Башкирии ждет нерабочий день из-за праздника Курбан-байрам.

Соответствующее постановление приняли в правительстве республики. В этом году праздничный день приходится на вторник, 21 августа. Соответственно, уже в понедельник, 20 августа, жителей Башкирии ждет сокращенный рабочий день.

Напомним, что в этом году все жертвоприношения животных в столице Башкирии власти планируют проводить в едином «Курбан-центре». По мнению многих жителей Уфы процесс жертвоприношения может показаться негуманным.

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