Курбан-байрам 2018: как будут отдыхать в Башкирии
Ситуацию объяснили в министерстве труда.
Ситуацию объяснили в министерстве труда.
21 августа жителей Башкирии ждет нерабочий день
Соответствующее постановление приняли в правительстве республики. В этом году праздничный день приходится на вторник, 21 августа. Соответственно, уже в понедельник, 20 августа, жителей Башкирии ждет сокращенный рабочий день.
Напомним, что в этом году все жертвоприношения животных в столице Башкирии власти планируют проводить в едином «Курбан-центре». По мнению многих жителей Уфы процесс жертвоприношения может показаться негуманным.