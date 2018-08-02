Из-за жары ГИБДД решила ограничить движение по дорогам в Калининградской области
Проезд будет закрыт в дневное время.
Проезд будет закрыт в дневное время.
В регионе ограничат движение транспорта по нескольким автодорогам в дневное время. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
Ограничения введут, чтобы обеспечить сохранность трасс. Как пояснили в ведомстве,
Движение ограничат с 11 августа по 15 сентября по следующим автодорогам:
— Калининград — Голубево — Полевое;.
— Романово — Калининград;.
— Пирогово — Рожково;.
— Ушаково — Светлое;.
— Пятидорожное — Мамоново — Пограничный — Корнево;.
— Калининград — Мамоново II (посёлок Новосёлово) — граница с Республикой Польша;.
— Низовье — Константиновка;.
— Медовое — Краснознаменское — Загородное;.
— Нивенское — Полевое;.
— Правдинск — Знаменск — Калининград — Черняховск — Нестеров;.
— Калининград — Крылово через Правдинск;.
— Перевалово — Фрунзенское — Володаровка;.
— Черняховск — Крылово;.
— Дружба — Гусево — Вишнёвое;.
— Правдинск — Знаменск — Калининград — Черняховск — Нестеров;.
— Калининград (от Борисово) — Знаменск — Озёрск — Гусев — Добровольск — Неман;.
— Полесск — Гвардейск — Правдинск;.
— Перевалово — Фрунзенское — Володаровка;.
— Зеленополье — Семёново — Каштаново;.
— Холмы — Малиновка — Рощино;.
— Полесск — Большаково;.
— Поддубы — Фурманово — Гусев;.
— Гусев — Ольховатка — граница с Республикой Польша;.
— Советск — Гусев;.
— Советск — Славск — Ясное — Мысовка.
Водителей просят заранее планировать маршрут с учётом этих обстоятельств. Ограничения не распространяются на:
— пассажирские автобусные перевозки;.
— перевозку грузов, необходимых для предотвращения и ликвидации последствий возможных стихийных бедствий или чрезвычайных происшествий;.
— транспортировку
— движение транспорта в период с 21:00 до 9:00.