Из-за жары ГИБДД решила ограничить движение по дорогам в Калининградской области

Источник: Калининград.Ru

В регионе ограничат движение транспорта по нескольким автодорогам в дневное время. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Ограничения введут, чтобы обеспечить сохранность трасс. Как пояснили в ведомстве, из-за высокой температуры воздуха снизилась несущая способность конструктивных элементов, что может привести к «необратимым пластическим деформациям покрытия».

Движение ограничат с 11 августа по 15 сентября по следующим автодорогам:

— Калининград — Голубево — Полевое;.

— Романово — Калининград;.

— Пирогово — Рожково;.

— Ушаково — Светлое;.

— Пятидорожное — Мамоново — Пограничный — Корнево;.

— Калининград — Мамоново II (посёлок Новосёлово) — граница с Республикой Польша;.

— Низовье — Константиновка;.

— Медовое — Краснознаменское — Загородное;.

— Нивенское — Полевое;.

— Правдинск — Знаменск — Калининград — Черняховск — Нестеров;.

— Калининград — Крылово через Правдинск;.

— Перевалово — Фрунзенское — Володаровка;.

— Черняховск — Крылово;.

— Дружба — Гусево — Вишнёвое;.

— Правдинск — Знаменск — Калининград — Черняховск — Нестеров;.

— Калининград (от Борисово) — Знаменск — Озёрск — Гусев — Добровольск — Неман;.

— Полесск — Гвардейск — Правдинск;.

— Перевалово — Фрунзенское — Володаровка;.

— Зеленополье — Семёново — Каштаново;.

— Холмы — Малиновка — Рощино;.

— Полесск — Большаково;.

— Поддубы — Фурманово — Гусев;.

— Гусев — Ольховатка — граница с Республикой Польша;.

— Советск — Гусев;.

— Советск — Славск — Ясное — Мысовка.

Водителей просят заранее планировать маршрут с учётом этих обстоятельств. Ограничения не распространяются на:

— пассажирские автобусные перевозки;.

— перевозку грузов, необходимых для предотвращения и ликвидации последствий возможных стихийных бедствий или чрезвычайных происшествий;.

— транспортировку дорожно-строительной техники и материалов, применяемых при проведении ремонтных работ;.