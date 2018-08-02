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15:47 (мск), источник: Журнал OK!

Екатерину Климову заподозрили в беременности

Актриса Екатерина Климова опубликовала в своем Инстаграм свежее фото и заинтриговала интернет-пользователей.

Екатерина Климова — одна из самых красивых и успешных женщин российского кинематографа. Она не только снимается в крупных проектах, но и воспитывает четверых детей, младшему из которых (дочке Белле) — 2,5 года. Интернет-пользователи уверены, что многодетная мама в скором времени подарит своему супругу Геле Месхи еще одного малыша. Сегодня в своем Инстаграм Екатерина опубликовала фото, которое и спровоцировало слухи о ее беременности.

Фолловеры актрисы заметили: что-то поменялось в ее лице и сделали вывод — она в интересном положении. «Ну хороша же, чертовка! Скоро будет четвертый или нам показалось?», Мне тоже по лицу показалась, как беременна, — прокомментировали снимок поклонники.

Если Екатерина действительно беременна, то будущий ребенок станет для нее уже пятым. Актриса уже воспитывает четверых детей. Елизавета родилась в браке Климовой с Ильей Хорошиловым, Корней и Матвей — сыновья от ее второго мужа Игоря Петренко, а отцом младшей, двухлетней Беллы, является актер Гела Месхи, за которого Екатерина вышла замуж в 2015-м.

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