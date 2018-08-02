Екатерину Климову заподозрили в беременности
Актриса Екатерина Климова опубликовала в своем Инстаграм свежее фото и заинтриговала
Актриса Екатерина Климова опубликовала в своем Инстаграм свежее фото и заинтриговала
Екатерина Климова — одна из самых красивых и успешных женщин российского кинематографа. Она не только снимается в крупных проектах, но и воспитывает четверых детей, младшему из которых (дочке Белле) — 2,5 года.
Фолловеры актрисы заметили:
Если Екатерина действительно беременна, то будущий ребенок станет для нее уже пятым. Актриса уже воспитывает четверых детей. Елизавета родилась в браке Климовой с Ильей Хорошиловым, Корней и Матвей — сыновья от ее второго мужа Игоря Петренко, а отцом младшей, двухлетней Беллы, является актер Гела Месхи, за которого Екатерина вышла замуж в 2015-м.