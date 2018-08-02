Селин Дион удивила всех своими футуристичными пластиковыми ботфортами

В последние пару лет стиль Селин Дион претерпел значительные изменения: команда стилистов певицы тщательно следит за новейшими трендами и немедленно применяет их в повседневных и концертных образах французской поп-дивы, а сама она буквально прописалась на различных неделях моды.

На этот раз 50-летняя Дион удивила подписчиков выбором обуви. Она опубликовала в Инстаграм фото, для которого позирует в ярко-красных мятых ботфортах с «накидкой» из термопластичного полиуретана, подобранных к платью в клетку и с одним рукавом. Эта обувь — из коллекции Off-White x Jimmy Choo, а наряд — Calvin Klein.

Мнения поклонников певицы насчет ее образа разделились: одни оставили массу восторженных комментариев — «Вам очень идет высокая обувь, носите почаще!», «Должен сказать, вы никогда не выглядели лучше, чем сейчас», «Обалденный лук», а другие сочли, что ботфорты не смотрятся с платьем и что «нынешняя мода очень странная».