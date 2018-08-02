Крепкая ягодка: в Узбекистане уродился небьющийся арбуз

Автор ролика, комментируя за кадром происходящее заметил, что «это какой-то дикий арбуз», раз его нельзя разбить о твердую поверхность. Обычно зрелая ягода трещит в руках при надавливании, а если ее случайно уронить на асфальт, она просто трескается к огромному огорчению хозяина.

Этот же плод ведет себя как баскетбольный мяч, отскакивая от земли без малейших повреждений. Со стороны это похоже на сказку про курочку Рябу, только вот мышки в конце не хватает.