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15:50 (мск), источник: Sputnik

Крепкая ягодка: в Узбекистане уродился небьющийся арбуз

В сети появилось видео, где несколько узбекистанцев пытаются разбить о землю арбуз, бросая его с двухметровой высоты, но у них ничего из этого не получается.

Автор ролика, комментируя за кадром происходящее заметил, что «это какой-то дикий арбуз», раз его нельзя разбить о твердую поверхность. Обычно зрелая ягода трещит в руках при надавливании, а если ее случайно уронить на асфальт, она просто трескается к огромному огорчению хозяина.

Этот же плод ведет себя как баскетбольный мяч, отскакивая от земли без малейших повреждений. Со стороны это похоже на сказку про курочку Рябу, только вот мышки в конце не хватает.

В августе разгар арбузно-дынного сезона, а 2 августа в России день ВДВ, который считают негласным стартом продаж этой сочной гигантской ягоды. Главное, чтобы бравым десантникам, которые любят показать молодецкую удаль разными способами, в том числе разбивая арбузы головой, не попался такой вот «крепкий орешек», иначе не миновать беды.

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