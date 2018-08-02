Крепкая ягодка: в Узбекистане уродился небьющийся арбуз
В сети появилось видео, где несколько узбекистанцев пытаются разбить о землю арбуз, бросая его с двухметровой высоты, но у них ничего из этого не получается.
В сети появилось видео, где несколько узбекистанцев пытаются разбить о землю арбуз, бросая его с двухметровой высоты, но у них ничего из этого не получается.
Автор ролика, комментируя за кадром происходящее заметил, что «это
Этот же плод ведет себя как баскетбольный мяч, отскакивая от земли без малейших повреждений. Со стороны это похоже на сказку про курочку Рябу, только вот мышки в конце не хватает.
В августе разгар