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17:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Принц Джордж обошел отца в списке самых стильных британцев

Британский принц Джордж, правнук королевы Елизаветы II, вошел в список самых стильных и хорошо одетых людей Великобритании по версии журнала Tatler. Также в списке упомянуты его прабабушка, мать герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и тетя герцогиня Сассекская Меган Маркл.

Британский принц Джордж, правнук королевы Елизаветы II, вошел в список самых стильных и хорошо одетых людей Великобритании по версии журнала Tatler. Об этом сообщает Daily Mail.

По утверждению жюри рейтинга, принц отмечен за свой классический стиль одежды в духе Кристофера Робина — юного персонажа сказки Алана Александра Милна «Винни-Пух и все, все, все». Принц появляется на публике исключительно в шортах, поскольку таково требование этикета к мальчикам из королевской семьи младше семи лет.

Также в списке журнала упомянуты королева Елизавета II, прабабушка принца, его мать герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и тетя герцогиня Сассекская Меган Маркл. Из лиц, не принадлежащих к королевской семье, была отмечена адвокат и правозащитница Амаль Клуни, жена киноактера Джоджа Клуни, а также британская актриса Лили Джеймс. Ни отец Джорджа принц Уильям, ни его дядя принц Гарри в топ рейтинга Tatler не попали.

В июле дизайнер детской одежды и стилистка дочери Кейт Миддлтон и принца Уильяма Рейчел Райли объяснила, почему трехлетняя Шарлотта появляется на публике исключительно в платьях. По словам Райли, Кейт Миддлтон решила одевать ребенка в традиционные платья, чтобы с годами на фотографиях ее одежда не казалась старомодной.

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