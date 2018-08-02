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15:48 (мск), источник: dostup1.ru

Грозы, град и туманы ожидаются в Челябинской области

В период непогоды южноуральцам рекомендуют соблюдать меры безопасности и быть бдительными.

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Источник: Reuters

Грозы, град и туманы ожидаются в Челябинской области 3 августа, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации синоптиков, предстоящей ночью в регионе местами пройдут небольшие дожди, будет плюс 12−17, в горах и низинах — до семи градусов. Днем в пятницу в большинстве районов прогнозируются небольшие, в отдельных территориях — умеренные дожди с грозами, возможен град, утром местами туман. Воздух прогреется до 24−29, в северных и горных районах — до 21 градуса. Ночью ожидается неустойчивый ветер, что приведет к скоплению загрязняющих веществ на уровне дыхания человека, днем — западный — северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, при грозах порывы до 13−18 м/с.

В период непогоды южноуральцам рекомендуют соблюдать меры безопасности и быть бдительными.

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 Грозы, град и туманы ожидаются в Челябинской области
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