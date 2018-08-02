Грозы, град и туманы ожидаются в Челябинской области

По информации синоптиков, предстоящей ночью в регионе местами пройдут небольшие дожди, будет плюс 12−17, в горах и низинах — до семи градусов. Днем в пятницу в большинстве районов прогнозируются небольшие, в отдельных территориях — умеренные дожди с грозами, возможен град, утром местами туман. Воздух прогреется до 24−29, в северных и горных районах — до 21 градуса. Ночью ожидается неустойчивый ветер, что приведет к скоплению загрязняющих веществ на уровне дыхания человека, днем — западный — северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, при грозах порывы до 13−18 м/с.