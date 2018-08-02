«А жить-то негде»: Не явившийся на службу призывник впервые оправдан в России
21-летнему жителю Волгодонска удалось доказать в суде, что его права были нарушены.
21-летнему жителю Волгодонска удалось доказать в суде, что его права были нарушены.
В России впервые вынесли оправдательный приговор 21-летнему
ДУМАТЬ НАДО БЫЛО РАНЬШЕ
Противостояние Константина Титова с местным военкоматом длится уже несколько лет.
Молодой человек оканчивал местный техникум, где учился на
После заветной корочки срочной службе парень предпочел альтернативную.
— Служить я не отказываюсь, но в срочной армии не могу в связи с антивоенными убеждениями и взглядами, — рассказал «КП — Ростов» Константин Титов. — Я, как и положено, пришел написать заявление в военкомат. Но там мне ответили: сроки пропущены. Мол, раньше думать надо было.
«Я ДОЛЖЕН БЫЛ РАБОТАТЬ САНИТАРОМ»
Дорогу тогда еще 19-летний Титов знал и отправился в суд — доказывать свое право на альтернативную гражданскую службу. В суде было вынесено определение: даже если сроки пропущены, подавать заявление о прохождении альтернативной гражданской службы можно сколько угодно раз. Со второго раза бесстрашному парню все же удалось добиться своего. И после прохождения медкомиссии получить билеты на проезд и направление на службу в город Энгельс, в местный интернат для престарелых и инвалидов.
— Я должен был работать там санитаром, — продолжает собеседник. — В военкомате попросил телефон работодателя и выяснил, что обо мне там вообще ничего неизвестно. У них уже проходят альтернативную службу призывники, но для меня места в общежитии попросту нет. А снимать его за свой счет мне было не по карману.
В военкомате посоветовали парню не морочить никому голову и отправляться служить.
ГДЕ ТЕБЯ НЕ ЖДУТ…
— Ну, подумайте сами — ехать туда, где тебя не ждут, без денег и жилья? — возмущается призывник. — Даже во время срочной службы у солдат есть казармы, а тут выкручивайся, как хочешь? Что ж это за служба такая?
А дальше уже по проторенной дорожке: через суд пытался обжаловать его направление в
УМЫСЛА ОТСРОЧИТЬ СЛУЖБУ НЕ БЫЛО
— Наша позиция заключалась в том, что Константин не прибыл на место службы потому, что ему негде было жить, — рассказал «КП — Ростов» юрист Александр Передрук. — А отсутствие общежития делает такой вид альтернативной службы наказанием, потому что даже срочным военнослужащим предоставляется бесплатное жилье. Кроме того, когда суд прошел, ему не выдали новое направление с предписанием об убытии, новые проездные документы. Но это уже, скорее, технические моменты.
В итоге в действиях призывника не было обнаружено умысла отсрочить службу, и Волгодонский районный суд оправдал молодого человека. В решении суда указано, что интернат должен был обеспечить общежитием, а военкомат — выдать ему новые проездные документы и направление с предписанием.
«СЛУЖИТЬ ГОТОВ»
Сколько еще продлится это дело, неизвестно. Прокурор подал апелляцию на решение городского суда. А значит, состоится еще одно слушание в Ростовском областном суде.
По словам адвоката, есть прямое указание закона, которое запрещает исполнять решение призывной комиссии в момент, пока дело обжалуют в суде.
— Я уже давно закончил техникум, — говорит Константин — Но за эти два года я не могу даже устроиться на работу, так как все время занято хождениями в военкомат или суды. Да, мне сейчас помогают родители. И я на самом деле готов служить, но в положенных законом условиях. Я даже готов пройти службу в родном городе, где у меня есть крыша над головой. Либо пусть предоставляют общежитие для проживания и проездные билеты, чтобы я мог отдать свой долг Родине.