В Волгограде 1 и 2 сентября пройдет фестиваль уличных субкультур

Как сообщает пресс-служба мэрии, 1 сентября состоится отборочный тур фестиваля, а 2 сентября — выступление финалистов. В мероприятии примут участие самые талантливые молодые танцоры волгоградских школ, а также гости из других регионов России и стран зарубежья. Фестиваль пройдет в конкурсно-показательном и соревновательном сегментах. У участников будет возможность проявить себя в нескольких номинациях — «Брейк-данс турниры» (дети до 13 лет, подростки 14−17 лет, взрослые 18 лет), «Хип- Хоп танец» (до 17 лет, 18 лет и старше), «Граффити». В качестве судей выступят знаменитые танцоры брейк-данса и хип-хопа.