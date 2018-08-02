В Волгограде 1 и 2 сентября пройдет фестиваль уличных субкультур
1 и 2 сентября в рамках празднования Дня города в Волгограде пройдет фестиваль уличных субкультур «Царицын Арт Стрит». Он состоится в Парке Победы у стадиона «Волгоград Арена».
1 и 2 сентября в рамках празднования Дня города в Волгограде пройдет фестиваль уличных субкультур «Царицын Арт Стрит». Он состоится в Парке Победы у стадиона «Волгоград Арена».
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Напомним, основные мероприятия, посвященные празднованию 429-ой годовщине со дня основания города, пройдут 1 и 2 сентября. В этом году торжества состоятся сразу на нескольких площадках, в том числе около интерактивного музея, в парке напротив «Волгоград Арены». Горожан ждет около 100 мероприятий: фестивали, концерты, выставки, спортивные турниры, квесты, флэшмобы и многое другое.