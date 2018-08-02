Капитальный ремонт Заводского шоссе в Самаре откладывается

Аукцион по поиску подрядчика для проведения капитального ремонта Заводского шоссе в Самаре признан несостоявшимся. Заявку на него подала только одна компания — ООО «Самаратрансстрой» — однако ее отклонили. Конкурсная комиссия решила, что заявка не соответствует требованиям. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.