Капитальный ремонт Заводского шоссе в Самаре откладывается
Подрядчика для проведения работ не нашли.
Подрядчика для проведения работ не нашли.
Аукцион по поиску подрядчика для проведения капитального ремонта Заводского шоссе в Самаре признан несостоявшимся. Заявку на него подала только одна компания — ООО «Самаратрансстрой» — однако ее отклонили. Конкурсная комиссия решила, что заявка не соответствует требованиям. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Напомним, что ремонт Заводского шоссе на участке от улицы XXII Партсъезда до улицы Земеца должен был стартовать после 20 июля. Работы планировалось завершить до 31 октября 2019 года. На эти цели из областного и городского бюджета предполагалось выделить около 770 млн рублей.