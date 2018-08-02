Леггинсы под змеиную кожу: Дженнифер Лопес задала новый тренд
Певица Дженнифер Лопес показала, что спортивный стиль в одежде может быть ярким, оригинальным и интересным.
Певица Дженнифер Лопес показала, что спортивный стиль в одежде может быть ярким, оригинальным и интересным.
49-летняя Дженнифер Лопес вот уже второй день не сходит с заголовков СМИ. Одним из главных ньюсмейкеров певица стала благодаря своему неординарному стилю. Сначала общественность обсуждала ее
В модном наряде Джей Ло была замечена в
К слову, несколько дней назад Дженнифер Лопес отметила свое 49-летие. Праздник прошел в компании Алекса Родригеса и детей на Багамах. В своем Инстаграме певица опубликовала фото, на котором она в купальнике позирует со своими родными, держа в руках бутылку шампанского.