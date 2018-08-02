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15:47 (мск), источник: Журнал OK!

Леггинсы под змеиную кожу: Дженнифер Лопес задала новый тренд

Певица Дженнифер Лопес показала, что спортивный стиль в одежде может быть ярким, оригинальным и интересным.

49-летняя Дженнифер Лопес вот уже второй день не сходит с заголовков СМИ. Одним из главных ньюсмейкеров певица стала благодаря своему неординарному стилю. Сначала общественность обсуждала ее ботфорты-джинсы, а теперь в центре внимания оказался другой элемент гардероба — леггинсы с принтом под змеиную кожу.

В модном наряде Джей Ло была замечена в Нью-Йорке после репетиции. «Питоновые» лосины она дополнила белым худи, кроссовками и черной сумочкой. По дороге артистка сняла «верхнюю» одежду, блеснув стальным прессом в оранжевом топе. Да, фигуре Лопес остается только позавидовать!

К слову, несколько дней назад Дженнифер Лопес отметила свое 49-летие. Праздник прошел в компании Алекса Родригеса и детей на Багамах. В своем Инстаграме певица опубликовала фото, на котором она в купальнике позирует со своими родными, держа в руках бутылку шампанского.

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