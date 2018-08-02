Девушка из Челябинской области похудела на 100 килограммов и взорвала интернет

Российские соцсети обсуждают историю 22-летней жительницы Златоуста Александры Осиповой. Девушка сбросила около 100 килограммов лишнего веса. К своей цели она шла больше трех лет. «Началось все в 2015 году. Никто и ничто не могли меня заставить изменить свою жизнь, ибо я считала себя ну просто нереально крутой, даже при наличии лишних килограммов. Но все изменилось в один день. Это был день, когда я узнала истинные масштабы катастрофы», — поделилась Александра на своей странице в Instagram.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bl5jtv2A6Lc/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.4537037037037% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bl5jtv2A6Lc/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Сейчас стало ещё меньше свободного времени ? какой то ажиотаж на фоне моей темы . Я даже сама неожидала ? стараюсь поддерживать Инстаграмм . Выкладывать сторис , отвечать на вопросы , не теряться . Может быть подскажите чего добавить , как разнообразить страницу , что вам интересно )? Пишите в комментариях , буду по мере возможности все делать ☺️☺️?#главноеверитьвсебя #худеемвместенапп #напутиксвоеймечте? #похуделана100кг #всеневозможноевозможно☝️ #осиповахудеет #осиповапохудела</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Допис, поширений <a href="https://www.instagram.com/sashaosip95/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Александра Осипова</a> (@sashaosip95) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-31T14:26:37+00:00">31 Лип 2018 р. о 7:26 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Весы показали 162 килограмма. В тот момент девушка и решила начать новую жизнь. В начале пути она поставила себе цель: сбросить 10 килограммов. Это удалось сделать уже через пару месяцев. При этом Александра просто ела меньше вредных продуктов, чем раньше.

«Когда я поняла, что у меня получается, дальше пошел азарт: я смогу еще? — рассказала Александра. — Следующая цель была 130 килограммов. Начала уже более жестче к себе относиться, ограничила сладкое, мучное, начала смотреть, что такое правильное питание. Подключила ходьбу, пресс, домашний велосипед, плавание. Итог первого года — минус 30 килограммов. Неплохо, да?» Следующий год девушка занималась в тренажерном зале, в итоге потеряла еще 20−25 килограммов. Затем случился застой. По словам Александры, ее тормозил парень, который «постоянно ел что-то вкусное».