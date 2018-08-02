Девушка из Челябинской области похудела на 100 килограммов и взорвала интернет
ЗЛАТОУСТ, 2 августа, ФедералПресс. Теперь она выкладывает мотивирующие посты и убеждает своих подписчиков, что в мире нет ничего невозможного.
ЗЛАТОУСТ, 2 августа, ФедералПресс. Теперь она выкладывает мотивирующие посты и убеждает своих подписчиков, что в мире нет ничего невозможного.
Российские соцсети обсуждают историю 22-летней жительницы Златоуста Александры Осиповой. Девушка сбросила около 100 килограммов лишнего веса. К своей цели она шла больше трех лет. «Началось все в 2015 году. Никто и ничто не могли меня заставить изменить свою жизнь, ибо я считала себя ну просто нереально крутой, даже при наличии лишних килограммов. Но все изменилось в один день. Это был день, когда я узнала истинные масштабы катастрофы», — поделилась Александра на своей странице в Instagram.
Весы показали 162 килограмма. В тот момент девушка и решила начать новую жизнь. В начале пути она поставила себе цель: сбросить 10 килограммов. Это удалось сделать уже через пару месяцев. При этом Александра просто ела меньше вредных продуктов, чем раньше.
«Когда я поняла, что у меня получается, дальше пошел азарт: я смогу еще? — рассказала Александра. — Следующая цель была 130 килограммов. Начала уже более жестче к себе относиться, ограничила сладкое, мучное, начала смотреть, что такое правильное питание. Подключила ходьбу, пресс, домашний велосипед, плавание. Итог первого года — минус 30 килограммов. Неплохо, да?» Следующий год девушка занималась в тренажерном зале, в итоге потеряла еще 20−25 килограммов. Затем случился застой. По словам Александры, ее тормозил парень, который «постоянно ел
Она рассталась с молодым человеком, пошла в новый спортзал, нашла хорошего наставника и к концу года вес уменьшился еще на 40 килограммов. Сейчас вес девушки — 63 килограмма. Она больше не худеет, активно ведет свои страницы в соцсетях и стремится помогать людям, которые столкнулись с теми же проблемами, что и она