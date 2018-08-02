Петь полезно: В Перми объявлен набор в хор беременных
Польза занятий вокалом для беременных доказана медиками, это один из самых эффективных видов дыхательной гимнастики.
Польза занятий вокалом для беременных доказана медиками, это один из самых эффективных видов дыхательной гимнастики.
Пермская музыкальная школа для взрослых объявила набор в хор для беременных. Петь будущие мамы начнут с 16 августа. В этот день в школе пройдет пробный открытый урок для всех желающих. Руководить хором будет профессиональный дирижер, а в репертуар попадут колыбельные, детские и народные песни. Польза занятий вокалом для беременных доказана медиками, это один из самых эффективных видов дыхательной гимнастики.
Такой досуг полезен не только будущим мамам, но и малышам. «Согласно научным исследованиям, уже с 16 недель плод слышит и реагирует на звуки. Поэтому вторая половина беременности — самое благоприятное время, чтобы наполнить жизнь крохи музыкой и напевами голоса мамы, — говорят организаторы проекта.