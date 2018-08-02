Петь полезно: В Перми объявлен набор в хор беременных

Пермская музыкальная школа для взрослых объявила набор в хор для беременных. Петь будущие мамы начнут с 16 августа. В этот день в школе пройдет пробный открытый урок для всех желающих. Руководить хором будет профессиональный дирижер, а в репертуар попадут колыбельные, детские и народные песни. Польза занятий вокалом для беременных доказана медиками, это один из самых эффективных видов дыхательной гимнастики.