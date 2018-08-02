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16:08 (мск), источник: Вести - Пермь

Петь полезно: В Перми объявлен набор в хор беременных

Польза занятий вокалом для беременных доказана медиками, это один из самых эффективных видов дыхательной гимнастики.

Пермская музыкальная школа для взрослых объявила набор в хор для беременных. Петь будущие мамы начнут с 16 августа. В этот день в школе пройдет пробный открытый урок для всех желающих. Руководить хором будет профессиональный дирижер, а в репертуар попадут колыбельные, детские и народные песни. Польза занятий вокалом для беременных доказана медиками, это один из самых эффективных видов дыхательной гимнастики.

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Такой досуг полезен не только будущим мамам, но и малышам. «Согласно научным исследованиям, уже с 16 недель плод слышит и реагирует на звуки. Поэтому вторая половина беременности — самое благоприятное время, чтобы наполнить жизнь крохи музыкой и напевами голоса мамы, — говорят организаторы проекта.

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