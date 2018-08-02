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15:48 (мск), источник: Комсомольская правда

МЧС предупредил об аномальной жаре в Санкт-Петербурге с 3 по 5 августа

Температура воздуха поднимется выше 31 градуса по Цельсию.

Такого лета жители Санкт-Петербурга давненько не видели. Вот уже месяц в Северной столице стоит непривычно теплая, без дождей погода. А в ближайшие дни синоптики прогнозируют аномальную жару: с 3 по 5 августа 2018 года в Санкт-Петербурге температура воздуха поднимется выше отметки 30 градусов по Цельсию.

В связи с этим ГУ МЧС по Ленинградской области выпустило экстренное предупреждение для горожан.

— В пятницу, 3 августа, в Выборгском и Подпорожском районах Ленинградской области прогнозируется 4 класс пожарной опасности, ожидается повышение температуры воздуха до +31, — отмечают спасатели. — Вплоть до 5 августа ожидаются ливни, грозы, при грозе порывы ветра до 15 м/с.

В МЧС напоминают, что во время грозы и при сильных порывах ветра нельзя купаться и находиться около водоемов.

ВАЖНО.

Что делать, если человека ударила молния.

— Прежде всего, потерпевшего необходимо раздеть, облить голову холодной водой и, по возможности, обернуть тело мокрым холодным покрывалом, — рекомендуют спасатели. — Если человек еще не пришел в себя, сделайте ему искусственное дыхание «рот в рот» и как можно быстрее вызывайте скорую.

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