МЧС предупредил об аномальной жаре в Санкт-Петербурге с 3 по 5 августа
Температура воздуха поднимется выше 31 градуса по Цельсию.
Температура воздуха поднимется выше 31 градуса по Цельсию.
Такого лета жители
В связи с этим ГУ МЧС по Ленинградской области выпустило экстренное предупреждение для горожан.
— В пятницу, 3 августа, в Выборгском и Подпорожском районах Ленинградской области прогнозируется 4 класс пожарной опасности, ожидается повышение температуры воздуха до +31, — отмечают спасатели. — Вплоть до 5 августа ожидаются ливни, грозы, при грозе порывы ветра до 15 м/с.
В МЧС напоминают, что во время грозы и при сильных порывах ветра нельзя купаться и находиться около водоемов.
ВАЖНО.
Что делать, если человека ударила молния.
— Прежде всего, потерпевшего необходимо раздеть, облить голову холодной водой и, по возможности, обернуть тело мокрым холодным покрывалом, — рекомендуют спасатели. — Если человек еще не пришел в себя, сделайте ему искусственное дыхание «рот в рот» и как можно быстрее вызывайте скорую.