Спустя полвека найдена причина детских уродств, которые вызывало снотворное талидомид

Результаты изложены в журнале eLife.

Талидомид впервые синтезировали в 1954 году. Тесты на животных не выявили признаков токсичности, и через два года он был одобрен в качестве седативного препарата — успокоительного и снотворного. Затем в течение нескольких лет талидомид активно продавали по всему миру под разными торговыми марками — например, для облегчения таких состояний, как утренняя тошнота беременных. К концу 1950-х начали врачи начали замечать, что дети с разнообразными отклонениями в развитии стали рождаться чаще. Это оказалось связано с талидомидом, и к 1962 году его повсеместно изъяли из продажи. Тем не менее, он повлиял на здоровье тысяч детей — около 120 тысяч почувствовали его действие, многие беременности закончились выкидышами, а около 10 тысяч детей родилось с пороками развития, такими как искривленные конечности и синдром Дуэйна, при котором ограничена подвижность глазного яблока.

С тех пор связь талидомида с нарушениями развития была доказана, но механизм, по которому это происходило, ученые не могли установить. В 1980-х соединение вновь стало использоваться, но теперь кк препарат против рака, так как ученые заметили, что он может подавлять рост кровеносных сосудов в опухолях.

В новой работе ученые исследовали влияние талидомида и похожих веществ на лабораторную культуру человеческих клеток. Они искали отличия в активности десяти тысяч белков. Оказалось, что талидомид приводит к деградации целого ряда транскрипционных факторов — белков, участвующих в регуляции активности генов, — в том числе SALL4, который полностью пропадал из клеток под действием талидомида.