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15:49 (мск), источник: Индикатор

Спустя полвека найдена причина детских уродств, которые вызывало снотворное талидомид

Ученые разобрались, что именно было причиной врожденных пороков развития у детей, чьи матери принимали талиомид. Это снотворное было популярным в середине XX века, что привело по разным подсчетам к рождению от 8 до 12 тысяч детей с отклонениями в развитии.

Результаты изложены в журнале eLife.

Талидомид впервые синтезировали в 1954 году. Тесты на животных не выявили признаков токсичности, и через два года он был одобрен в качестве седативного препарата — успокоительного и снотворного. Затем в течение нескольких лет талидомид активно продавали по всему миру под разными торговыми марками — например, для облегчения таких состояний, как утренняя тошнота беременных. К концу 1950-х начали врачи начали замечать, что дети с разнообразными отклонениями в развитии стали рождаться чаще. Это оказалось связано с талидомидом, и к 1962 году его повсеместно изъяли из продажи. Тем не менее, он повлиял на здоровье тысяч детей — около 120 тысяч почувствовали его действие, многие беременности закончились выкидышами, а около 10 тысяч детей родилось с пороками развития, такими как искривленные конечности и синдром Дуэйна, при котором ограничена подвижность глазного яблока.

С тех пор связь талидомида с нарушениями развития была доказана, но механизм, по которому это происходило, ученые не могли установить. В 1980-х соединение вновь стало использоваться, но теперь кк препарат против рака, так как ученые заметили, что он может подавлять рост кровеносных сосудов в опухолях.

В новой работе ученые исследовали влияние талидомида и похожих веществ на лабораторную культуру человеческих клеток. Они искали отличия в активности десяти тысяч белков. Оказалось, что талидомид приводит к деградации целого ряда транскрипционных факторов — белков, участвующих в регуляции активности генов, — в том числе SALL4, который полностью пропадал из клеток под действием талидомида.

«Сходство между врожденными пороками, связанными с талидомидом, и нарушениями развития у детей с мутациями в гене SALL4 поражают, — говорит ведущий автор работы Эрик Фишер из Института раковых исследований Dana-Farber (США). — Это еще больше убеждает, что именно нарушение работы SALL4 стало причиной ужасов, порожденных приемом талидомида в 1950-х». Авторы надеются, что их работа позволит установить возможные негативные последствия и от других похожих соединений, что позволит найти препараты, наименее вредные для здоровых клеток и наиболее опасные для раковых.

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