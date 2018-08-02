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16:03 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронежской области на трассе М-4 «Дон» обеспечат качественную мобильную связь

Вдоль дороги начался запуск новых станций.

Источник: Reuters

Связь станет лучше, а потоковое видео можно будет смотреть прямо в пути. Один из мобильных операторов полностью обеспечит устойчивую связь и мобильный интернет на протяжении всего участка трассы М-4 «Дон» в Воронежской области. До этого водители и пассажиры регулярно жаловались на плохой сигнал.

Проект реализован в рамках соглашения с регионом о стратегическом партнёрстве в развитии цифровой экономики. Затронул он восемь районов. Такая модернизация сетей связи поможет не только скрасить время в пути, но и при необходимости оперативно вызвать экстренные службы.

Кстати, инвестиции в подобные проекты окупаются с трудом из-за низкой плотности населения вдоль трасс. Установку вышек начали в апреле. Сейчас устойчивым сигналом удалось покрыть восемьдесят процентов воронежского участка трассы.

— К августу уже 70 запущено в работу. В течение месяца будет введена в эксплуатацию практически большая часть оставшихся. И, по-моему, две базовые станции введут в сентябре и одну в декабре. Таким образом, к концу года будет гарантированное стопроцентное покрытие, — рассказал врио руководителя департамента связи и массовых коммуникаций Воронежской области Илья Сахаров.

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