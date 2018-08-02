В Воронежской области на трассе М-4 «Дон» обеспечат качественную мобильную связь
Вдоль дороги начался запуск новых станций.
Вдоль дороги начался запуск новых станций.
Связь станет лучше, а потоковое видео можно будет смотреть прямо в пути. Один из мобильных операторов полностью обеспечит устойчивую связь и мобильный интернет на протяжении всего участка трассы М-4 «Дон» в Воронежской области. До этого водители и пассажиры регулярно жаловались на плохой сигнал.
Проект реализован в рамках соглашения с регионом о стратегическом партнёрстве в развитии цифровой экономики. Затронул он восемь районов. Такая модернизация сетей связи поможет не только скрасить время в пути, но и при необходимости оперативно вызвать экстренные службы.
Кстати, инвестиции в подобные проекты окупаются с трудом
— К августу уже 70 запущено в работу. В течение месяца будет введена в эксплуатацию практически большая часть оставшихся. И,