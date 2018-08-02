«И никаких фонтанов»: самарские ВДВшники удивили горожан воспитанностью
Сегодня десантники отмечают 88-ую годовщину образования ВДВ.
Сегодня десантники отмечают 88-ую годовщину образования ВДВ.
В четверг, 2 августа, Самара окрасилась в белые и голубые тона. Уже с раннего утра улицы города начали заполнять крепкие мужчины в голубых беретах, тельняшках и с флагами «Воздушно-десантные войска. Никто, кроме нас».
Дело в том, что сегодня отмечается 88-ая годовщина со дня образования ВДВ. В Самаре в честь этой даты подготовили различные торжественные мероприятия. Сначала десантники возложили цветы к монументу воинам, погибшим в локальных конфликтах, а затем отправились на четвертую очередь набережной. Там жители города могли наблюдать выброску парашютистов на Волгу и полет вертолета Ми-2.
Как рассказали «Комсомольской правде — Самара» местные жители, свой праздник ВДВшники отмечают спокойно, культурно и воспитанно. Пока ни одного человека в тельняшке в фонтанах они не заметили. Однако, как говорится в одной из песен Владимира Высоцкого, еще не вечер.