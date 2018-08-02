В Дрепкэуць местные жители заблокировали национальную трассу

Источник: Noi.md

Недовольство местных жителей вызвало решение суда Дондушень под председательством Лили Цуркан о том, чтобы начать процесс о неплатежеспособности компании Drebozaci, долг которой составляет около 2 млн леев.

Накануне вечером, после 18:00, жители села Дрепкэуць перекрыли тракторами национальную трассу, ведущую к пограничному пункту в селе Крива. Они пообещали протестовать каждый день, пока Генеральная прокуратура и Министерство юстиции не расследуют инцидент, возмутивший жителей. Они обвиняют мэра Геннадия Иокса в рейдерской атаке на компанию Drebozaci, которая арендует более 80% земли в населенном пункте.

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Возмущение жителей также вызвало вчерашнее решение мэрии Дрепкэуць о том, что у фирмы Drebozaci скопился долг размером более 2 миллионов леев и необходимо запустить процесс о признании её неплатежеспособной. Решение местной администрации, по их словам, основывается на фальшивом документе. В свою очередь представители компании Drebozaci заявили, что все налоги и зарплаты были выплачены в срок, а предполагаемый долг — ложь.