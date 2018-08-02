NASA опубликовало инструкцию по сборке образовательного марсохода

Разработчики специально подобрали все компоненты таким образом, чтобы их можно было приобрести в обычных магазинах, сообщается на сайте Лаборатории реактивного движения NASA.

После запуска марсохода «Кьюриосити» специалисты NASA создали его уменьшенную и упрощенную версию под названием «ROV-E». Она предназначена не для серьезных исследований или запуска на другие планеты, а для демонстрации базовых принципов работы настоящего марсохода и обучения студентов и школьников основам робототехники. Тем не менее, этот планетоход был построен из дорогих и уникальных деталей и не годился для самостоятельной сборки другими университетами и организациями.

Теперь инженеры создали новую, упрощенную версию марсохода, предназначенную именно для самостоятельной сборки с использованием общедоступных материалов. Несмотря на заметно более простую конструкцию, планетоход сохранил многие черты своего большого прототипа, в том числе одну из его главных особенностей — подвеску типа rocker-bogie, благодаря которой аппарат может передвигаться по сложному рельефу Марса. К примеру, он может преодолевать препятствия с высотой, в два раза превышающей диаметр колеса, сохраняя при этом контакт всех колес с поверхностью. Кроме того, эта подвеска эффективно перераспределяет вес между сторонами аппарата при преодолении больших препятствий.

Инженеры выбрали для аппарата доступные компоненты. К примеру, в качестве компьютера в нем используется популярный одноплатный компьютер Raspberry Pi, а управлять ровером можно с помощью контроллера от Xbox или приложения для Android. Разработчики опубликовали на GitHub подробное описание проекта и даже список всех необходимых деталей с ценами и ссылками на продающие их магазины. Стоимость сборки марсохода может меняться, но авторы оценивают ее в две с половиной тысячи долларов, а время, необходимое для создания полностью готового аппарата, составило около 200 часов для специалистов лаборатории.

Недавно американские ученые представили школьные наборы для простых экспериментов с ДНК на уроках биологии — базовая версия одного набора на класс из 30 человек будет стоить не более 100 долларов.