Резиновые сапоги на ноги, зонты наготове: в Крым опять идет непогода
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг — РИА Новости Крым. Непогода наступает — в Крыму опять объявлено экстренное штормовое предупреждение. Об этом сообщили в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг — РИА Новости Крым. Непогода наступает — в Крыму опять объявлено экстренное штормовое предупреждение. Об этом сообщили в
«По данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, в ближайшие 2−3 часа и до конца суток 2 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, шквал 17−22 м/с», — сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.
В связи с надвигающейся непогодой спасатели просят жителей и гостей полуострова по возможности не выходить из помещений и отказаться от поездок по городу. Если же это не представляется возможным, в чрезвычайном ведомстве не рекомендуют спускаться в подвальные помещения, а также находиться вблизи от рекламных щитов, вывесок, крупных деревьев и линий электропередачи. Также спасатели призывают автомобилистов не парковать под деревьями и вывесками автотранспорт.