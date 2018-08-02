Резиновые сапоги на ноги, зонты наготове: в Крым опять идет непогода

В связи с надвигающейся непогодой спасатели просят жителей и гостей полуострова по возможности не выходить из помещений и отказаться от поездок по городу. Если же это не представляется возможным, в чрезвычайном ведомстве не рекомендуют спускаться в подвальные помещения, а также находиться вблизи от рекламных щитов, вывесок, крупных деревьев и линий электропередачи. Также спасатели призывают автомобилистов не парковать под деревьями и вывесками автотранспорт.