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16:24 (мск), источник: РИА Крым

Резиновые сапоги на ноги, зонты наготове: в Крым опять идет непогода

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг — РИА Новости Крым. Непогода наступает — в Крыму опять объявлено экстренное штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС РФ.

Источник: РИА "Новости"

«По данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, в ближайшие 2−3 часа и до конца суток 2 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, шквал 17−22 м/с», — сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

В связи с надвигающейся непогодой спасатели просят жителей и гостей полуострова по возможности не выходить из помещений и отказаться от поездок по городу. Если же это не представляется возможным, в чрезвычайном ведомстве не рекомендуют спускаться в подвальные помещения, а также находиться вблизи от рекламных щитов, вывесок, крупных деревьев и линий электропередачи. Также спасатели призывают автомобилистов не парковать под деревьями и вывесками автотранспорт.

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