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16:16 (мск), источник: Piter.tv

Ретротрамвай на выходных доедет только до площади Тургенева‍

Незавершенное окончание маршрута связано с запланированными работами на дороге.

Источник: Piter.tv

На Старо-Петергофском шоссе 4 и 5 августа изменится движение ретро-трамвая. Транспорт будет ходить только до площади Тургенева из-за проведения ремонтных работ на дорожном полотне.

Напомним, что свое движение ретро-трамвай начинает в 11 часов утра у Музея городского электрического транспорта. Его маршрут проходит через Средний проспект, Тучков мост, Кронверкский проспект, Троицкий мост, Садовую улицу и завершает путь на площади Тургенева. Представители ГАТИ отмечают, что на следующей неделе завершение маршрута следования пройдет по обычному расписанию и предусмотренных остановках.

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