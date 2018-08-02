Ретротрамвай на выходных доедет только до площади Тургенева‍

На Старо-Петергофском шоссе 4 и 5 августа изменится движение ретро-трамвая. Транспорт будет ходить только до площади Тургенева из-за проведения ремонтных работ на дорожном полотне.

Напомним, что свое движение ретро-трамвай начинает в 11 часов утра у Музея городского электрического транспорта. Его маршрут проходит через Средний проспект, Тучков мост, Кронверкский проспект, Троицкий мост, Садовую улицу и завершает путь на площади Тургенева. Представители ГАТИ отмечают, что на следующей неделе завершение маршрута следования пройдет по обычному расписанию и предусмотренных остановках.