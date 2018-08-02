Десантники оккупировали фонтан в парке 300-летия

В четверг, 2 августа, российские десантники отмечают свой профессиональный праздник. День ВДВ в Петербурге в самом разгаре, а это значит, что в фонтанах уже полно вдвшников. В этом году виновники торжества оккупировали фонтан в парке 300-летия, поскольку большинство других правительство Северной столицы отключило. Об этом сообщает «Петербургский дневник».