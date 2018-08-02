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18:19 (мск), источник: Piter.tv

Десантники оккупировали фонтан в парке 300-летия

В преддверии дня ВДВ некоторые фонтаны в городе отключили.

В четверг, 2 августа, российские десантники отмечают свой профессиональный праздник. День ВДВ в Петербурге в самом разгаре, а это значит, что в фонтанах уже полно вдвшников. В этом году виновники торжества оккупировали фонтан в парке 300-летия, поскольку большинство других правительство Северной столицы отключило. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Сегодняшний праздник начался со сбора десантников на Дворцовой площади. После виновники торжества переместились на Марсово поле, а затем в парк 300-летия. Здесь на различных площадках проходит военно-спортивная и концертная программа. Свое мастерство демонстрируют спортсмены-парашютисты и рукопашники. Не обошлось и без казусов — купаний в фонтане.

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