Волгоградцам рассказали, почему еще не открыли пляж на острове Сарпинском
Мэрия Волгограда рассказала, что пляж на острове Сарпинском до сих пор не могут открыть
Мэрия Волгограда рассказала, что пляж на острове Сарпинском до сих пор не могут открыть
Как сообщает
Добавим, что скоро также откроются еще два пляжа, но без возможности купания воде возле дома № 1 и на берегу Волги в районе улицы Грамши, 4 в Тракторозаводском районе.
Напомним, что уже в городе открылись пляжи в Красноармейском районе на полуострове Сарептский и в Советском районе около набережной Тулака.
«Пляжи и места отдыха у воды открываются в Волгограде в связи с постепенным снижением уровня воды в Волге», — отмечают в