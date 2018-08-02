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17:24 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградцам рассказали, почему еще не открыли пляж на острове Сарпинском

Мэрия Волгограда рассказала, что пляж на острове Сарпинском до сих пор не могут открыть из-за того, что часть территории остается затопленной.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в 2018 году достаточно длительный период времени в связи с интенсивным сбросом воды через Волжскую ГЭС сохраняется высокий уровень воды в Волге. Как только он придет в норму, специалисты приступят к подготовке мест для отдыха людей.

Добавим, что скоро также откроются еще два пляжа, но без возможности купания воде возле дома № 1 и на берегу Волги в районе улицы Грамши, 4 в Тракторозаводском районе.

Напомним, что уже в городе открылись пляжи в Красноармейском районе на полуострове Сарептский и в Советском районе около набережной Тулака.

«Пляжи и места отдыха у воды открываются в Волгограде в связи с постепенным снижением уровня воды в Волге», — отмечают в пресс-службе мэрии.

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