Мэрия назвала число калининградских автобусов с кондиционерами

«Все новые МАЗы внешне одинаковые, но из тех 130, которые город закупал в 2015—2016 годах, в 25 автобусах нет кондиционирования салонов, — прокомментировал начальник дорожно-транспортного управления администрации Калининграда Олег Кутин. — У этих автобусов бортовой номер начинается с цифры 53. Остальные 105 автобусов, с бортовыми номерами, которые начинаются на 52 и 63, оборудованы кондиционерами для пассажиров. Проверка показала, что они заправлены и работают исправно. Сложнее ситуация с кондиционированием в троллейбусах. Из 46 машин система кондиционирования салона имеется только в 12 троллейбусах, в семи из которых она в нерабочем состоянии. Перед предприятием поставлена задача оперативно провести её ремонт».