Мэрия назвала число калининградских автобусов с кондиционерами
В 105 городских автобусах предприятия «Калининград-ГорТранс» установлены кондиционеры. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
В 105 городских автобусах предприятия «Калининград-ГорТранс» установлены кондиционеры. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
Системой кондиционирования оборудованы 80% транспортных средств. Низкопольные белорусские МАЗы были закуплены в 2015—2016 годах.
«Все новые МАЗы внешне одинаковые, но из тех 130, которые город закупал в 2015—2016 годах, в 25 автобусах нет кондиционирования салонов, — прокомментировал начальник
Кроме того, кондиционер работает в трамвае Pesa. Отмечается, что попросить водителя или кондуктора включить в салоне автобуса, троллейбуса или трамвая кондиционер вправе любой пассажир.
По всем вопросам о работе общественного транспорта можно звонить по телефону горячей линии 33−88−68.
Калининградские власти обязали перевозчиков включать в жару кондиционеры.