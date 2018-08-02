Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пенсионерка отравила коллекторов: три мужчины погибли в муках
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
На Урале проверяют данные о ребенке, которого 5 лет не выпускали из дома
Черное море очистят от жилья
Джонни Депп обвинил Эмбер Херд в рукоприкладстве
Греция приходит в себя после огненного смерча В стране был объявлен трехдневный траур, прокуратура Греции начала расследование причин
Сердюков прокомментировал сообщения о свадьбе с Васильевой
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ
69-летняя Ирина Муравьева выступила на фестивале в Латвии
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!»
Зарезавшие родителя три сестры вели нескромную жизнь - СМИ
Женившийся 16 раз актер удивил Корчевникова - СМИ
Муравьева в «цветочном» платье произвела фурор на фестивале
«Мачо»: Андрей Малахов покорил соцсети снимком из бассейна
Порошенко потребовал от России денег - СМИ
СМИ: В тюрьмах ДНР нашли воевавших за ДНР россиян
Как работает капсульный отель в аэропорту «Внуково» (фото)
5 городов Европы, где вас могут обокрасть
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
17:14 (мск), источник: Клопс.ru

Мэрия назвала число калининградских автобусов с кондиционерами

В 105 городских автобусах предприятия «Калининград-ГорТранс» установлены кондиционеры. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Системой кондиционирования оборудованы 80% транспортных средств. Низкопольные белорусские МАЗы были закуплены в 2015—2016 годах.

«Все новые МАЗы внешне одинаковые, но из тех 130, которые город закупал в 2015—2016 годах, в 25 автобусах нет кондиционирования салонов, — прокомментировал начальник дорожно-транспортного управления администрации Калининграда Олег Кутин. — У этих автобусов бортовой номер начинается с цифры 53. Остальные 105 автобусов, с бортовыми номерами, которые начинаются на 52 и 63, оборудованы кондиционерами для пассажиров. Проверка показала, что они заправлены и работают исправно. Сложнее ситуация с кондиционированием в троллейбусах. Из 46 машин система кондиционирования салона имеется только в 12 троллейбусах, в семи из которых она в нерабочем состоянии. Перед предприятием поставлена задача оперативно провести её ремонт».

Кроме того, кондиционер работает в трамвае Pesa. Отмечается, что попросить водителя или кондуктора включить в салоне автобуса, троллейбуса или трамвая кондиционер вправе любой пассажир.

По всем вопросам о работе общественного транспорта можно звонить по телефону горячей линии 33−88−68.

Калининградские власти обязали перевозчиков включать в жару кондиционеры.

Все новости региона
 В выходные в Калининграде станет прохладнее
Житель Мамоново за пять миллиардов рублей продает на Avito картину Леонардо да Винчи
Американские сенаторы представили новые антироссийские санкции
Скончался российский актер Юрий Мартынов
СМИ узнали схему хищения при реконструкции резиденции Путина
Шнуров: Победа России на ЧМ-2018 привела бы к катастрофе
Смолов назвал причину своей аварии в Краснодаре
Университет годами заваливал девушек ради приема мужчин
«Это не мой любовник»: дойдет ли Макрон до вотума недоверия
Спорт
С кем сыграет «Спартак»: Луческу-младший и экс-форвард Черчесова Рассказываем о греческом ПАОК, с которым в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов встретится «Спартак»
Hi-Tech
Представлены компьютеры будущего Ноутбуке из будущего: рекордно тонкие и рекордно мощные
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
69-летняя Ирина Муравьева выступила на фестивале в Латвии Актриса спела на Дне российского кино в Юрмале
Недвижимость
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Черное море очистят от жилья
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Леди
Как выглядят популярные модели в обычной жизни Не все красотки подиума идеальны, некоторые из них во время отдыха между дефиле позволяют себе лишнего... И (сюрприз!) становятся обычными девушками
Дети
Анджелина Джоли станет мамой в седьмой раз Актриса планирует принять в семью ребенка после развода с мужем.
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь