13 августа пермяки смогут наблюдать метеорный поток

«Метеорный поток Персеиды — это один из восьми красивейших метеорных потоков, которые могут наблюдать жители Земли. Он начинается 17 июля и продолжается до 24—25 августа . В этом году максимум активности Персеид выпадет на утро 13 августа. За час можно будет увидеть от 38 до 76 метеоров. Радиат этого метеорного потока смещается в течении периода наблюдений из созвездия Жирафа в созвездие Кассиопеи. Но больше всего времени он находится в созвездии Персея, от чего метеорный поток получил своё название. Большая часть метеоров из метеорного потока Персеид — это остатки кометного вещества кометы Свифта-Таттла (109P/Swift-Tuttle), которые представляют собой кристаллы льда и космической пыли. Попадая в атмосферу Земли на сравнительно малой скорости (59 км/с) они пролетают верхние слои атмосферы и сгорают в средних более плотных слоях, оставляя на небе яркие прочерки. Иногда метеоры взрываются в атмосфере яркими звёздами, по яркости и размеру сопоставимыми с Венерой и светящиеся около одной секунды. Такие вспышки часто принимают за НЛО. Наблюдать метеорный поток Персеиды можно в ночное время невооруженным глазом. Главное, не забыть загадать желание, увидев яркую полосу метеорного следа», — рассказал корреспонденту «АиФ-Прикамье» специалист Пермского планетария Иван Трапезников.