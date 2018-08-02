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17:01 (мск), источник: РИА Крым

Часть Евпатории обесточена из-за аварии

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг — РИА Новости Крым. Днем в четверг часть Евпатории осталась без электричества в результате аварии на двух линиях электропередачи. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».

Источник: РИА "Новости"

«По одной линии ведутся восстановительные работы, по другой — поиск повреждения. Над устранением повреждения одновременно работают три бригады (ремонтников — ред.)», — рассказали в пресс-службе.

В «Крымэнерго» добавили, что в настоящее время уточняется информация о количестве обесточенных абонентов.

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