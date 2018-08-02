Часть Евпатории обесточена из-за аварии

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг — РИА Новости Крым. Днем в четверг часть Евпатории осталась без электричества в результате аварии на двух линиях электропередачи. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».