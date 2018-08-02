Часть Евпатории обесточена из-за аварии
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг — РИА Новости Крым. Днем в четверг часть Евпатории осталась без электричества в результате аварии на двух линиях электропередачи. Об этом РИА Новости Крым сообщили в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг — РИА Новости Крым. Днем в четверг часть Евпатории осталась без электричества в результате аварии на двух линиях электропередачи. Об этом РИА Новости Крым сообщили в
«По одной линии ведутся восстановительные работы, по другой — поиск повреждения. Над устранением повреждения одновременно работают три бригады (ремонтников — ред.)», — рассказали в
В «Крымэнерго» добавили, что в настоящее время уточняется информация о количестве обесточенных абонентов.