Десантники возложили цветы к бюсту «дяди Васи»
Василий Маргелов был родоначальником
Василий Маргелов был родоначальником
Сегодня утром десантники возложили цветы к бюсту родоначальника
В митинге приняли участие и. о. губернатора,
Сами десантники зачастую расшифровывают аббревиатуру ВДВ как «Войска дяди Васи». Благодаря Маргелову у вдвшников появились голубые береты и тельняшки. Он научил своих подопечных десантироваться внутрь боевой техники.
Ранее мы писали, что десантники оккупировали фонтан в парке 300-летия.