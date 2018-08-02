Ремонт участка трассы Самара — Бугуруслан завершится до конца октября
На обновление 12-километрового участка потратят 377 млн рублей.
На обновление 12-километрового участка потратят 377 млн рублей.
В Самарской области заканчивается ремонт участка трассы Самара — Бугуруслан между Отрадным и
На данный момент рабочие занимаются укладкой верхнего слоя асфальтобетона. Завершить эти работы они должны на следующей неделе. Также дорожники обустраивают остановочные площадки и тротуары и заканчивают укрепление откосов дороги. Сейчас там трудятся 80 рабочих и 40 единиц техники.
Согласно госконтракту, все работы на участке протяженностью 12,78 км должны завершить до 31 октября, но подрядчик намерен сделать это раньше.