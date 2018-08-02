Ремонт участка трассы Самара — Бугуруслан завершится до конца октября

В Самарской области заканчивается ремонт участка трассы Самара — Бугуруслан между Отрадным и Кинель-Черкассами. Работы ведутся компанией «Самаратрансстрой» в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Их стоимость составляет 377 миллионов рублей.

На данный момент рабочие занимаются укладкой верхнего слоя асфальтобетона. Завершить эти работы они должны на следующей неделе. Также дорожники обустраивают остановочные площадки и тротуары и заканчивают укрепление откосов дороги. Сейчас там трудятся 80 рабочих и 40 единиц техники.