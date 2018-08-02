Под Воронежем подвели итоги голосования об изменении статуса Новой Усмани и Отрадного

Источник: РИА "Воронеж"

Под Воронежем подвели итоги голосования об изменении статуса села Новая Усмань и части поселка Отрадное в четверг, 2 августа. Данные опубликовали на платформе «Активный электронный гражданин».

В голосовании участвовали жители села Новая Усмань и поселка Отрадное. В опросе поучаствовали 1326 человек. За то, чтобы Новая Усмань стала частью города, проголосовали 6,33%. Изменения статуса села не захотели 93,7% местных жителей. Против присоединения части Отрадного — района «Черемушки» — проголосовали 76,02%. За — 23,8%.

Как рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» глава Новоусманского района Дмитрий Маслов, практику «принимать стратегические решения с учетом мнения населения» применили в регионе впервые.

— В голосовании на платформе «Активный электронный гражданин» могут участвовать только те люди, которые зарегистрированы на портале госуслуг. То есть это реальные люди, которые проживают в Новой Усмани или Отрадном. Мы увидели, что население не готово к изменениям, и для этого есть определенные основания. Это ухудшение экономических условий, отмена льгот, повышение ставки полиса ОСАГО для автомобилей и так далее.

Дмитрий Маслов также отметил, что итоги голосования определили: в ближайшие два-три года подобный вопрос не будет «стоять на повестке дня».

— Мы ожидали, если честно, положительной реакции населения. Впервые мы решили спросить: «Уважаемые земляки, как вы-то считаете?». Получили же категорически негативную реакцию: люди думали, что мы уже все решили. Акция была направлена на то, чтобы услышать местных жителей. И мы их услышали.