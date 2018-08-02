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17:21 (мск), источник: Newsroom24.ru

День ВДВ с размахом отметили в Нижнем Новгороде

Основные мероприятия традиционно прошли в парке Победы на Гребном канале.

Источник: Newsroom24.ru

Более тысячи человек приняли участие в праздновании Дня воздушно-десантных войск в Нижнем Новгороде 2 августа. Newsroom24 публикует видео с мероприятий, которые прошли в парке Победы на Гребном канале.

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Гостям показали лучшие экспонаты выставки военно-инженерного дела, образцы стрелкового оружия, фотографии из жизни нижегородских десантников.

Кроме того, состоялись выступления спецназа, конно-спортивного клуба, мастеров восточных единоборств. На главной сцене парка выступили группа «Солдаты фортуны», а также лауреаты конкурса военно-патриотической песни.

По информации пресс-службы мэрии, в нашем городе проживает 16 ветеранов Великой Отечественной войны из войск ВДВ, которых были приглашены на праздник. Всего службу в ВДВ прошло более 23 тысяч нижегородцев.

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