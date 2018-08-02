День ВДВ с размахом отметили в Нижнем Новгороде

Источник: Newsroom24.ru

Более тысячи человек приняли участие в праздновании Дня воздушно-десантных войск в Нижнем Новгороде 2 августа. Newsroom24 публикует видео с мероприятий, которые прошли в парке Победы на Гребном канале.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/fbI0DlQ25lU?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Гостям показали лучшие экспонаты выставки военно-инженерного дела, образцы стрелкового оружия, фотографии из жизни нижегородских десантников.

Кроме того, состоялись выступления спецназа, конно-спортивного клуба, мастеров восточных единоборств. На главной сцене парка выступили группа «Солдаты фортуны», а также лауреаты конкурса военно-патриотической песни.