Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пенсионерка отравила коллекторов: три мужчины погибли в муках
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору
Анджелина Джоли станет мамой в седьмой раз
Как работает капсульный отель в аэропорту «Внуково» (фото)
Муравьева в «цветочном» платье произвела фурор на фестивале
Греция приходит в себя после огненного смерча В стране был объявлен трехдневный траур, прокуратура Греции начала расследование причин
Прилепин прокомментировал сообщения о гибели Расторгуева
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной
69-летняя Ирина Муравьева выступила на фестивале в Латвии
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!»
СМИ: Убившие отца три сестры выкладывали откровенные фото в Сеть
Женившийся 16 раз актер удивил Корчевникова - СМИ
100 лет в тренде: история коктейльного платья
5 причин, почему полезно разговаривать с самой собой
Порошенко потребовал от России денег - СМИ
СМИ: В тюрьмах ДНР нашли воевавших за ДНР россиян
Как работает капсульный отель в аэропорту «Внуково» (фото)
5 городов Европы, где вас могут обокрасть
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
17:10 (мск), источник: Ежедневник.by

Синоптики: жара спадет на следующей неделе

Согласно прогнозам синоптиков, в эти выходные в Беларуси сохранится жаркая погода. На следующей неделе постепенно станет прохладнее.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +25° 78% 764 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Ежедневник.by

В пятницу, 3 августа, будет преимущественно без осадков, лишь днем по северо-западу пройдут короткие дожди, местами возможны грозы. Температура воздуха ночью и утром составит 12−18 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 26−31 градуса.

4 и 5 августа в Беларуси сохранится жаркая погода, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. И в субботу, и в воскресенье температура воздуха ночью будет 13−19 градусов, днем — от 24 до 30.

В понедельник, 6 августа, атмосферный фронт с Балтийского моря принесет в некоторые районы Беларуси дожди и грозы, которые местами будут сопровождаться порывистым ветром. Ночью будет 12−18 градусов, днем — 22−28.

На следующий день короткие дожди с грозами пройдут преимущественно по северу республики. Температура воздуха ночью составит +11…+17. Днем будет +20…+25, в юго-западных районах страны — до +27.

Все новости региона
Сергей Сацук: Охватит ли Беларусь золотая лихорадка?
Американские сенаторы представили новые антироссийские санкции
Скончался российский актер Юрий Мартынов
СМИ узнали схему хищения при реконструкции резиденции Путина
Шнуров: Победа России на ЧМ-2018 привела бы к катастрофе
Смолов назвал причину своей аварии в Краснодаре
Университет годами заваливал девушек ради приема мужчин
«Это не мой любовник»: дойдет ли Макрон до вотума недоверия
Спорт
С кем сыграет «Спартак»: Луческу-младший и экс-форвард Черчесова Рассказываем о греческом ПАОК, с которым в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов встретится «Спартак»
Hi-Tech
Представлены компьютеры будущего Ноутбуке из будущего: рекордно тонкие и рекордно мощные
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
69-летняя Ирина Муравьева выступила на фестивале в Латвии Актриса спела на Дне российского кино в Юрмале
Недвижимость
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Черное море очистят от жилья
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Леди
Как выглядят популярные модели в обычной жизни Не все красотки подиума идеальны, некоторые из них во время отдыха между дефиле позволяют себе лишнего... И (сюрприз!) становятся обычными девушками
Дети
Анджелина Джоли станет мамой в седьмой раз Актриса планирует принять в семью ребенка после развода с мужем.
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь