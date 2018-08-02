Синоптики: жара спадет на следующей неделе
Согласно прогнозам синоптиков, в эти выходные в Беларуси сохранится жаркая погода. На следующей неделе постепенно станет прохладнее.
Согласно прогнозам синоптиков, в эти выходные в Беларуси сохранится жаркая погода. На следующей неделе постепенно станет прохладнее.
В пятницу, 3 августа, будет преимущественно без осадков, лишь днем по
4 и 5 августа в Беларуси сохранится жаркая погода, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. И в субботу, и в воскресенье температура воздуха ночью будет 13−19 градусов, днем — от 24 до 30.
В понедельник, 6 августа, атмосферный фронт с Балтийского моря принесет в некоторые районы Беларуси дожди и грозы, которые местами будут сопровождаться порывистым ветром. Ночью будет 12−18 градусов, днем — 22−28.
На следующий день короткие дожди с грозами пройдут преимущественно по северу республики. Температура воздуха ночью составит +11…+17. Днем будет +20…+25, в