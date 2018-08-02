Синоптики: жара спадет на следующей неделе

Источник: Ежедневник.by

В пятницу, 3 августа, будет преимущественно без осадков, лишь днем по северо-западу пройдут короткие дожди, местами возможны грозы. Температура воздуха ночью и утром составит 12−18 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 26−31 градуса.

4 и 5 августа в Беларуси сохранится жаркая погода, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. И в субботу, и в воскресенье температура воздуха ночью будет 13−19 градусов, днем — от 24 до 30.

В понедельник, 6 августа, атмосферный фронт с Балтийского моря принесет в некоторые районы Беларуси дожди и грозы, которые местами будут сопровождаться порывистым ветром. Ночью будет 12−18 градусов, днем — 22−28.