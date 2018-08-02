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17:37 (мск), источник: Чердак

Славянские медсестры ставят лекарства превыше всего

Они считают технические аспекты ухода за больными важнее поддержки и создания комфортных условий для них.

Сотрудники Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, Мариборского университета (Словения) и Халлского университета (Великобритания) отследили различия в менталитете медсестер западно- и восточноевропейских стран. Они выяснили, что средний медицинский персонал, работающий в России и Словении, на первое место в своей работе ставит соблюдение режима приема лекарств, а в Великобритании и Испании медсестры отводят главную роль разговорам с пациентом. Научная статья опубликована в Journal of Transcultural Nursing.

Работа медицинской сестры — помогать не только врачам, но и пациентам. Помощь может быть и медицинской — наложить повязку, сделать укол, выдать лекарства, и психологической — выслушать больного, поддержать его, помочь ему связаться с родственниками. Согласно более ранним исследованиям в западных странах, к которым авторы новой статьи отнесли и Словению, государство гораздо меньше влияет на систему здравоохранения, чем в России. Выяснить, как это проявляется в отношении медсестер к различным аспектам своей работы, и взялись российские, словенские и британские ученые.

В апреле 2015 года исследователи связались с медсестрами и медбратьями двух университетских клиник — в Москве и на северо-востоке Словении. Ученых интересовали работники терапевтического и хирургического отделений: они с одинаковой частотой выполняют задания, связанные с непосредственной заботой о пациентах. В анализ вошли данные от медсестер и медбратьев, работающих со взрослыми больными. Этим работникам раздали списки с перечислением 25 действий, которые средний медицинский персонал периодически выполняет, находясь на посту. Среди них были такие пункты: «пожалеть пациента», «поставить интересы пациента выше своих», «помочь пациенту с повседневными действиями (умыться, одеться, сходить в туалет)». Респондентам надо было отметить, что из этого они считают проявлениями заботы и что из этих проявлений считают наиболее важным.

Ученые обработали 294 анкеты из Словении и 531 — из России. Подавляющее большинство отвечающих составили женщины: 87,1 и 93,4 процента для этих стран соответственно. Среднее профессиональное образование имели 92,7 процента респондентов из России, а в Словении — лишь 47,3 процента (у остальных было высшее). В обоих государствах средний стаж работы медсестер и медбратьев составлял от 15 до 16 лет.

Также работников университетских клиник Словении и России объединяла еще одна черта, наиболее важная для данного исследования: на первое место они ставили выполнений предписаний по приему лекарств. Для них важнее всего было увидеть, как препараты действуют на пациента, и это они считали главным проявлением заботы о больных. Второе по главенству место в обеих странах тоже заняли технические аспекты: правильно провести процедуру (Словения; в России медсестры вообще не рассматривали это как проявление заботы) и объяснить ее смысл больному (Россия). Такие «человеческие» действия, как обеспечить пациенту личное пространство и узнать его характер, занимали третью и более нижние позиции в списках.

Полученные данные сравнили с результатами исследований, проведенных несколькими годами ранее в Испании и Великобритании. В обоих этих государствах средний медицинский персонал счел главнейшим проявлением заботы о пациенте разговор с ним — а точнее, ситуации, в которых больной мог выговориться. Следом по значимости у испанцев и британцев шли обеспечение личного пространства для пациента и помощь ему с повседневными действиями. Наблюдение за тем, как лекарство подействовало на больного, испанские медсестры и медбратья поставили на пятое место, а британские — на седьмое.

Такую разницу в результатах исследователи объясняют недавними нововведениями в системах здравоохранения России и Словении. В обеих странах начали активно внедрять биологический подход к медицине, чтобы уровень работников в соответствующей области приблизился к общеевропейскому. При этом количество медсестер и медбратьев в Словении и России недостаточно для эффективной работы больниц. Как следствие, на психологическую заботу о пациентах у среднего медицинского персонала не хватает сил и времени. Авторы статьи предполагают, что более опытные российские и словенские медсестры должны передавать принципы уважительного отношения к больным своим младшим коллегам, и тогда ситуация постепенно исправится.

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