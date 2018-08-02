У москвички украли дверь за миллион рублей
Московские полицейские выясняют обстоятельства кражи входной двери у жительницы столицы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Московские полицейские выясняют обстоятельства кражи входной двери у жительницы столицы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Женщина заказала дверь в одной из фирм, но осталась недовольна ее качеством. Она решила вернуть заказ и передала его мужчинам, представившимся сотрудниками
Общая стоимость похищенной двери и комплектующих оценивается в миллион рублей. Сотрудники правоохранительных органов выясняют детали инцидента.
В январе сообщалось о жительнице Североморска, забравшей с собой входную дверь при выселении из квартиры бывшего мужа. Таким образом женщина отомстила ему за развод. Вместо двери она повесила в проеме ковер.