У москвички украли дверь за миллион рублей

Женщина заказала дверь в одной из фирм, но осталась недовольна ее качеством. Она решила вернуть заказ и передала его мужчинам, представившимся сотрудниками компании-продавца. Позже выяснилось, что они не имели к фирме никакого отношения, то есть были мошенниками.