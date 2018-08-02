Объявлено о старте приема заявок на премии Президента Татарстана

Определены даты начала и завершения приема заявок на соискание премий: он будет вестись с 20 августа по 13 сентября текущего года.
«В этом году после проведения форума НКО Президент Татарстана увеличил количество премий “За вклад в развитие институтов гражданского общества”. Гражданам или группам граждан ежегодно будут присуждаться три премии в размере 250 тыс. рублей вместо двух, а организациям — пять премий в размере 400 тыс. рублей вместо трех», — сообщил председатель Общественной палаты РТ Анатолий Фомин.
Именно он возглавил утвержденный Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым комитет по присуждению премии. Всего в состав комитета вошли 19 экспертов.
Заявки на соискание будут приниматься в Общественной палате республики. Условия, дни и время, когда их можно будет предоставить, будут опубликованы на официальном сайте структуры. За три года, что вручается премия, ее лауреатами стали многие активные общественные деятели и целые коллективы.
Анатолий Фомин высказал уверенность в том, что в этом году расширится и география, и список участников. А само вручение состоится 14 октября — в день, когда было подписано постановление об образовании Общественной палаты РТ.