Авария в Евпатории обесточила более 1,5 тыс абонентов — «Крымэнерго»

Источник: РИА "Новости"

«Поиск повреждения ведут три бригады (три единицы техники, шесть человек). Работы осложнялись затрудненным доступом бригад в санаторно-курортные учреждения, по территории которых проходят обесточенные кабельные линии электропередачи. Тем не менее, энергетики оперативно выполнили проверку, все санатории были подключены в течение 40 минут», — рассказали в пресс-службе.

В «Крымэнерго» уточнили, что по состоянию на 16.30 поиск повреждения продолжается на территории жилого микрорайона с плотной многоэтажной застройкой. «Проверенные участки сети при наличии технической возможности немедленно перезапитываются от других источников», — подчеркнули в пресс-службе.