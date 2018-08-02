Авария в Евпатории обесточила более 1,5 тыс абонентов — «Крымэнерго»
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг — РИА Новости Крым. В настоящее время
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг — РИА Новости Крым. В настоящее время
«Поиск повреждения ведут три бригады (три единицы техники, шесть человек). Работы осложнялись затрудненным доступом бригад в
В «Крымэнерго» уточнили, что по состоянию на 16.30 поиск повреждения продолжается на территории жилого микрорайона с плотной многоэтажной застройкой. «Проверенные участки сети при наличии технической возможности немедленно перезапитываются от других источников», — подчеркнули в
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, днем в четверг часть Евпатории осталась без элекстроснабжения в результате аварии на двух линиях электропередачи.