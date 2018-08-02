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18:10 (мск), источник: РИА Крым

Авария в Евпатории обесточила более 1,5 тыс абонентов — «Крымэнерго»

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг — РИА Новости Крым. В настоящее время из-за аварии на двух кабельных линиях электропередачи без централизованного энергоснабжения оказались около 150 юридических лиц и около 1,7 тыс бытовых абонентов. Об этом сообщает пресс-служба «Крымэнерго».

Источник: РИА "Новости"

«Поиск повреждения ведут три бригады (три единицы техники, шесть человек). Работы осложнялись затрудненным доступом бригад в санаторно-курортные учреждения, по территории которых проходят обесточенные кабельные линии электропередачи. Тем не менее, энергетики оперативно выполнили проверку, все санатории были подключены в течение 40 минут», — рассказали в пресс-службе.

В «Крымэнерго» уточнили, что по состоянию на 16.30 поиск повреждения продолжается на территории жилого микрорайона с плотной многоэтажной застройкой. «Проверенные участки сети при наличии технической возможности немедленно перезапитываются от других источников», — подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал сайт РИА Новости Крым, днем в четверг часть Евпатории осталась без элекстроснабжения в результате аварии на двух линиях электропередачи.

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