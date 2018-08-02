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18:14 (мск), источник: Sputnik

Быть или не быть парковке: в Яшнабадском районе решают «гаражный вопрос»

Жители недовольны решением хокима о строительстве парковки на месте гаражного кооператива.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. В Яшнабадском районе Ташкента хокимият без ведома автовладельцев отдал землю, на которой стоят гаражи, под строительство парковки, сообщает NUZ.UZ.

По данным издания, гаражный кооператив «Каховка», включающий 75 гаражных блоков, отвечает нормам градостроительства и санитарным нормам: есть вода, свет, установлены видеокамеры, организована охрана территории. Несмотря на это, хоким Яшнабадского района 17 мая вынес решение о передаче земли кооператива в пользование ООО «AVTOSTOP». На этом планируется возведение многоуровневой стоянки более чем на 450 машиномест.

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Решение вызвало волну негодования среди владельцев гаражей. Как рассказал один из них, Дилшод Ниязов, рабочая группа не изучала автостоянку, кроме того, кооператив не получал никаких взысканий за правонарушения или предписаний по их устранению. В январе 2018 все собственники гаражей прошли перерегистрацию в гаражном управлении хокимията Ташкента. Все налоги, сборы и другие платежи оплачены в полном объеме авансом до конца текущего года.

Получив 21 июня постановление № 711 от 17.05.2018 года, владельцы гаражей организовали экстренное собрание и подали заявление в районный хокимият с просьбой учесть все вышеизложенные факты и действовать в рамках закона. Однако ответа собственники не получили. Подобные заявления они направили в городской хокимият, Генеральную прокуратуру и премьер-министру Узбекистана.

«Мы понимаем, что гаражи рано или поздно будут сносить по всему городу. Мы лишь хотим, чтобы это было сделано по закону. Исходя из постановления № 690 “О дополнительных мерах по упорядочению мест содержания автомототранспортных средств на территориях районов города Ташкента”, о сносе должны были уведомить за шесть месяцев до его начала и в полном объеме возместить убытки, причиненные прекращением права собственности», — пояснил Дилшод Ниязов.

Владельцы гаражей считают, что строительство многоэтажной парковки создаст неудобства жителям близлежащих домов, поскольку в непосредственной близости расположены школа № 204, школа № 244, школа № 166, детский сад № 481 детская больница, стоматологический центр и спортивный комплекс «Олимпия». Автостоянка будет прилегать вплотную к этим учреждениям.

«В нашем квартале очень много пустырей. На больших по площади территориях растут сорняки, лежат груды мусора, устраиваются сборища бомжей и алкоголиков. Почему бы не использовать эту землю для строительства современной автостоянки или попросту не облагородить ее, создать детскую площадку?», — недоумевает Ниязов.

Собственники гаражей встретились с представителями гаражного управления хокимията Яшнабадского района и компании-застройщика, планирующей возводить парковку. Автовладельцы отстаивали свою точку зрения, ссылаясь на соответствующие статьи постановлений и законов. Сотрудники ООО «AVTOSTOP» уверяли, что строительство парковки не будет осуществляться без разрешения владельцев гаражей. Если они считают, что современная стоянка им не нужна, то ее не будет.

Представители гаражного управления обещали передать требования жителей главе районной администрации и решить спорный вопрос с учетом мнения автовладельцев.

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