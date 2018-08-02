Дорожники на КАД сменят направление пробки перед вантовым мостом

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Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 5 по 12 августа на мосту закроют третью и четвёртую полосы на внутреннем кольце. На первой и второй будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

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АО «ВАД» будет устранять там колейность. Водителей предупредят временные дорожные знаки, световая сигнализация и табло.

С 31 июля аналогичные работы на внешнем кольце сопровождаются заторами в течение всего рабочего дня. Второе узкое место — северный участок, который сужен ради будущего расширения. Вчера пробка там превысила 17 километров.