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18:18 (мск), источник: Фонтанка

Дорожники на КАД сменят направление пробки перед вантовым мостом

Дорожный ремонт на Большом Обуховском (вантовом) мосту на КАД перейдёт с внешнего на внутреннее кольцо. С начала следующей недели пробки там будут стоять на участке от Мурманского шоссе в сторону проспекта Обуховской Обороны.

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фотографий

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 5 по 12 августа на мосту закроют третью и четвёртую полосы на внутреннем кольце. На первой и второй будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

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С 31 июля аналогичные работы на внешнем кольце сопровождаются заторами в течение всего рабочего дня. Второе узкое место — северный участок, который сужен ради будущего расширения. Вчера пробка там превысила 17 километров.

Также с 5 августа, напомним, на внутреннем кольце между проспектами Энгельса и Культуры по той же причине закроют одну полосу.

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