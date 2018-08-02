Узбекистанцы cмогут получить высшее образование в Таджикистане

Источник: Podrobno.uz

«Подписан ряд документов между различными вузами двух республик, что в дальнейшем даст возможность вашим или нашим студентам получить степень бакалавра в одной стране, а степень магистра — в другой. Обмен студентов и преподавателей повлечет за собой еще большее укрепление связей между братскими народами», — сказала председатель комитета парламента Таджикистана Лутфия Раджабова в ходе заседания Международного пресс-клуба.

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«Уже сформирован формат обучения студентов из Узбекистана и по приглашению ректора Национального университета Таджикистана Мухаммада Юсуфа Имомзода абитуриенты, желающие учиться, могут с этого года поступать в наши вузы», — сообщила корреспонденту Podrobno.uz заместитель председателя Комитета молодежи и спорта при правительстве Республики Таджикистан Дилноза Азмадзода.

Также представители делегации Таджикистана сообщили об укреплении отношений между молодежью двух стран, как в образовательной системе, так и в других.

«После исторического визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Таджикистан, наш комитет уже полгода как сотрудничает с Союзом молодежи Узбекистана. И сейчас мы подготовили документ, в рамках которого будем проводить совместные мероприятия, что укрепит дружественные связи двух республик», — сказала заместитель председателя Комитета молодежи и спорта при правительстве Таджикистана Дилноза Азмадзода.

В конце августа этого года при поддержке правительства Таджикистана и по инициативе Комитета молодежи и спорта Таджикистана планируется провести ряд международных мероприятий и форум «Таджикистан и шелковый путь: история и современность», куда приглашаются и представители Узбекистана.