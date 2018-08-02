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18:23 (мск), источник: РИАМО

Внутри гостиницы «Националь»: зеркало из Аничкова дворца и бассейн под крышей

Корреспондент РИАМО узнала, как за век изменилась гостиница «Националь».

Пятизвездочная гостиница «Националь» с видом на Красную площадь в этом году празднует 115-летие. За более чем вековую историю «Националь» принимал последнего русского царя, становился общежитием для советской номенклатуры, был резиденций 16 иностранных посольств и дипломатических миссий, а также любимым местом артистов, политиков и голливудских звезд. Корреспонденты РИАМО провели день в легендарной гостинице и узнали, что видно из номера Ленина, где любят останавливаться молодожены, и в чем секрет невесомой лестницы.

Идея строительства гостиницы «Национальная» возникла еще в царской России, в 1899 году. На ее месте тогда стояли старые малоэтажные постройки, принадлежащие Варваринскому акционерному обществу. Так как дохода от них не было, а расположение было более чем привлекательным, их решили снести и построить первоклассный отель, рассказывают на экскурсии.

Здание гостиницы с ресторанами, читальным залом, электрическими лифтами, невесомой мраморной лестницей и ваннами в номерах было построено в 1902 году по проекту петербургского архитектора Александра Иванова.

В строительстве парадной лестницы архитектор использовал новый подход — ажурные мраморные ступеньки без косоуров, что создает ощущение, будто они парят в воздухе. На самом деле металлоконструкции, на которых они крепятся, спрятаны в стене.

С лестницы из витражного окна сегодня открывается вид на бар «Александровский», но когда-то здесь был хозяйственный двор. Витражи были поставлены специально, чтобы он не бросался в глаза посетителям.

Открылась гостиница в 1903 году и сразу попала в список главных достопримечательностей города в путеводителе «По Москве».

На тот момент в ней было 160 номеров, которые предназначались для размещения высокопоставленных иностранных гостей и представителей российской государственной и военной элиты, а также писателей и актеров.

В то время в «Национале» останавливались граф Шереметьев, балерина Анна Павлова, французский писатель Анатоль Франц, английский писатель Герберт Уэллс и многие другие.

Первый этаж, который сегодня усеян ресторанами и конференц-залами, всегда сдавался в аренду. Например, в начале 20 века пол-этажа занимал чаеторговец Перлов.

Гостиница поражала своей роскошью уже снаружи: фасады были отделаны природным камнем, керамической плиткой и лепниной, угловой аттик украшен майоликовыми панно.

Внутренняя отделка «Националя» за век почти не изменилась — на входе в вестибюль и сегодня гостей встречают фигуры атлантов, установленные у входа в электрические лифты в старинном обрамлении, на этажи ведет мраморная лестница, свет на которую падает из витражных окон. Пол выложен мозаикой.

На экскурсии рассказывают, что для того времени электрические лифты с механическими дверьми были редкостью, поэтому их обслуживали специальный смотритель и портье, который открывал двери и впускал посетителей в кабину лифта.

Второй этаж тоже нежилой. Еще до революции его заняли рестораны, которые в советское время назвали в честь городов Золотого кольца России. Сегодня тут размещены банкетные залы и видовые рестораны, где устраивают показы мод, фотосессии и празднуют свадьбы.

Первым залом был «Московский» с лучшим видом на Кремль, именно здесь сегодня находится одноименный ресторан авторской кухни.

Рядом с ним — «Суздаль», зал с видом на Тверскую улицу и Охотный ряд. На экскурсии рассказывают, что раньше в этом зале был ресторан, где любили завтракать художники и литераторы. Одним из таких был Андрей Иогансон, который запечатлел строящуюся гостиницу «Москва», именно этот набросок красуется на этикетке водки «Столичная».

Еще один зал с историей — «Кострома», который в 30-е годы прошлого века занимала детская комната. Он без вида, но зато с живописными потолком, на котором изображены детские игрушки. Когда-то здесь работали педагоги, и с ними можно было оставить детей.

Но сохранить отделку и архитектурный стиль оказалось не так-то просто. Из-за своего местоположения гостиница всегда оказывалась в эпицентре исторических событий. После Октябрьской революции 1917 года она на 15 лет стала Первым Домом Советов, куда переехала советская власть, не сильно заботившаяся о сохранении интерьера номеров и мебели. А в 1930-е годы здание стало гостиницей для иностранцев «Интурист».

Номера начинаются с третьего этажа, самый известный из них 107-й, который занимали Ленин с Крупской. Как и положено люксам, номер был двухкомнатный, с предбанником. На экскурсии рассказывают, что одну комнату занимали жена и сестра вождя, другую с кабинетом — он сам.

Номер Ленина пользуется большой популярностью и по сей день. Здесь останавливаются любители истории, в том числе иностранцы. Из номера Ленина открывается лучший вид на мавзолей.

У молодоженов пользуется спросом 101-й президентский люкс для организации фотосессий, который раньше назывался «Гостиная Людовика XVI». Цена номера за ночь составляет от 58 тысяч рублей/сутки. Со времен открытия гостиницы в нем сохранился только камин. В 30-е годы прошлого века он был обставлен антиквариатом из разных эпох, чтобы впечатлить иностранных туристов. В советское время тут останавливались иностранные дипломаты, губернаторы и высокопоставленные члены монархических семей.

Больше всего внимание привлекает зеркало из фонда Аничкова дворца в Санкт-Петербурге, которое старше гостиницы на два века. Под зеркало в номер подбирали остальную мебель — люстру из Кузнецовского фарфора конца 19-го столетия, английские часы, которые были в виде Самсона, разрывающего пасть льва, и канделябры начала 19-го века.

Еще один вип-номер с историей — президентский люкс 115 с видом на Кремль, Александровский сад и Тверскую улицу, раньше носил название «Гостиной Людовика XV». В разное время в нем останавливались члены королевских семей, иностранные дипломаты, князь Александр Михайлович, председатель ВЦИК Яков Свердлов и др.

У этого номера расписной потолок, гарнитур из карельской березы, фарфоровая ваза с портретом Наполеона Бонапарта и Жозефины Богарнэ, а также черный салонный рояль, на котором при желании можно сыграть.

В годы ВОВ гостиницу заселили лидеры антифашистского сопротивления и представители Красного Креста. Обслуживать ее практически было некому, так как персонал ушел на фронт. Поэтому неудивительно, что после войны здание обветшало. Но реконструкции пришлось ждать почти 40 лет.

Обновленную гостиницу открыли в 1995 году. Из-за новых этажей номеров стало более 200, среди которых 55 люксов и более 30 с видом на Красную площадь.

Под крышей гостиницы появился тренажерный зал и бассейн с видом на центр Москвы, которым бесплатно могут воспользоваться постояльцы. Поплавать с видом на Москву могут и просто посетители гостиницы за 1,8 тысячи рублей в день.

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