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18:39 (мск), источник: Интерфакс

Пять человек госпитализировали в Подмосковье из-за жары

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU — Более 10 обращений жителей к медикам из-за жаркой погоды зафиксировано в Подмосковье за неделю, пять человек госпитализированы, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

«В период с 25 июля по 2 августа в Московской области зафиксировано 14 случаев обращения жителей в медучреждения Московской области из-за жары. Пять пациентов были госпитализированы», — сказал собеседник агентства.

По его словам, еще троим помощь была оказана по месту обращения, шесть обратившихся от госпитализации отказались.

Как сообщалось, 1 августа Гидрометцентр России объявлял в столичном регионе предпоследний — «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары. 2 и 3 августа был объявлен «желтый» уровень опасности. В четверг температура воздуха в столичном регионе достигала 30−32 градусов. В пятницу, 3 августа, в Москве и Подмосковье ожидается до 30 градусов при малооблачной и сухой погоде.

Самым жарким днем 2018 года пока оказалось 28 июля, когда воздух на базовой московской метеостанции (ВДНХ) прогрелая до 31,1 градуса.

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