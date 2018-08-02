Пять человек госпитализировали в Подмосковье из-за жары
Москва. 2 августа. INTERFAX.RU — Более 10 обращений жителей к медикам
Москва. 2 августа. INTERFAX.RU — Более 10 обращений жителей к медикам
«В период с 25 июля по 2 августа в Московской области зафиксировано 14 случаев обращения жителей в медучреждения Московской области
Как сообщалось, 1 августа Гидрометцентр России объявлял в столичном регионе предпоследний — «оранжевый» уровень погодной опасности
Самым жарким днем 2018 года пока оказалось 28 июля, когда воздух на базовой московской метеостанции (ВДНХ) прогрелая до 31,1 градуса.