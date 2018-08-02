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19:07 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как выглядят пещеры, расположенные под ледником (фото)

Сказочные пейзажи и вечный холод.

Ледяные пещеры Менденхолл — удивительное и уникальное по своей красоте место. Они расположены под одноименным ледником неподалеку от города Джуно на Аляске.

Пещеры представляют собой ледяные залы и проходы, находящиеся на глубине 120 метров.
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Помимо сказочных пейзажей, это место знаменито тем, что тающий лед образует небольшие родники, которые влияют на местный рельеф, изменяя его до неузнаваемости. Вода размывает стены, создавая новые проходы и расширяя уже имеющиеся до сотен метров. Поэтому дважды увидеть один и тот же пейзаж вряд ли получится.

Попасть в пещеры не так просто: сначала нужно сплавиться на каяке, а затем подняться по самому леднику. Туристы должны быть максимально внимательными, ведь в любой момент здесь с потолка могут упасть огромные куски льда.

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