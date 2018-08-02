Как выглядят пещеры, расположенные под ледником (фото)
Сказочные пейзажи и вечный холод.
Сказочные пейзажи и вечный холод.
Ледяные пещеры Менденхолл — удивительное и уникальное по своей красоте место. Они расположены под одноименным ледником неподалеку от города Джуно на Аляске.
Помимо сказочных пейзажей, это место знаменито тем, что тающий лед образует небольшие родники, которые влияют на местный рельеф, изменяя его до неузнаваемости. Вода размывает стены, создавая новые проходы и расширяя уже имеющиеся до сотен метров. Поэтому дважды увидеть один и тот же пейзаж вряд ли получится.
Попасть в пещеры не так просто: сначала нужно сплавиться на каяке, а затем подняться по самому леднику. Туристы должны быть максимально внимательными, ведь в любой момент здесь с потолка могут упасть огромные куски льда.
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