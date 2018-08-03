Скульптор создал «дом на застежке-молнии»

Источник: Популярная механика

Open to the public (англ. «открытый общественности») находится в городе Эшфорд, графство Кент, Англия. Объект создает иллюзию ветхого офисного здания 1960-х годов, на двух фасадах которого — молнии-застежки. Последние несколько «расстегнуты», так что частично видно, что находится внутри дома. Вертикальная «застежка» в длину достигает примерно восьми метров, горизонтальная — около 15, сообщает портал New Atlas. На создание арт-объекта ушло девять недель; в процессе участвовала команда специалистов, в том числе плотники, маляры, инженеры-проектировщики и литейщики.

Чиннек рассказал, что при создании подобных арт-объектов им движет желание представлять повседневный мир чем-то экстраординарным. «В этом смысле на меня оказал влияние сюрреализм», — отмечает скульптор. Помимо прочего, как говорит Чиннек, ему нравится исследовать историю самого места — так, на месте новой его работы раньше находился кожевенный завод.