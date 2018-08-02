Канье Уэст с детьми, Стивен и Лив Тайлер и другие отцы и дети снялись для глянца
Легендарные музыканты и их отпрыски — некоторые из которых и сами давно сделали себе имя — снялись для сентябрьского Harper’s Bazaar.
Легендарные музыканты и их отпрыски — некоторые из которых и сами давно сделали себе имя — снялись для сентябрьского Harper’s Bazaar.
Журнал Harper’s Bazaar представил свой сентябрьский номер, посвященный мировым музыкальным иконам с их детьми. В качестве моделей выступили Канье Уэст с дочерью Норт и сыном Сэйнтом, Лайонел и Николь Ричи, Стивен и Лив Тайлер, Кристина Агилера с сыном Максом и дочерью Саммер, Мэрайя Кэри с близнецами Монро и Морокканом.
Также для издания снялись музыканты Брюс Спрингстин, Билли Айдол и Эрика Баду с детьми. И кроме того, в фотосессии приняли участие дочери легенд Майкла Джексона и Кита Ричардса — Пэрис Джексон, Теодора и Александра Ричардс.
Главой съемки выступила стилист Карин Ройтфельд — международный редактор моды Harper’s Bazaar. Автором фотографий стал Марио Сорренти. Для обложки редакция выбрала Канье Уэста. На
Также Harper’s Bazaar поделились кадром из съемки Кристины Агилеры с ее детьми. Надо сказать, поклонники певицы узнали ее не сразу: похоже, что певица произвела некоторые процедуры, изменившие черты ее лица.
Мне нравится быть матерью и окружать своих детей заботой. Я помню, что, прежде всего, именно это моя основная работа, — цитирует издание слова артистки.
Также журнал опубликовал видео, смонтированное из кадров съемки. В ролике, который длится меньше двух минут, заняты все участники съемки. Он показывает больше, чем красивые фото — движение, а через движение — отношения героев между собой.