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20:00 (мск), источник: Журнал OK!

Канье Уэст с детьми, Стивен и Лив Тайлер и другие отцы и дети снялись для глянца

Легендарные музыканты и их отпрыски — некоторые из которых и сами давно сделали себе имя — снялись для сентябрьского Harper’s Bazaar.

Журнал Harper’s Bazaar представил свой сентябрьский номер, посвященный мировым музыкальным иконам с их детьми. В качестве моделей выступили Канье Уэст с дочерью Норт и сыном Сэйнтом, Лайонел и Николь Ричи, Стивен и Лив Тайлер, Кристина Агилера с сыном Максом и дочерью Саммер, Мэрайя Кэри с близнецами Монро и Морокканом.

Также для издания снялись музыканты Брюс Спрингстин, Билли Айдол и Эрика Баду с детьми. И кроме того, в фотосессии приняли участие дочери легенд Майкла Джексона и Кита Ричардса — Пэрис Джексон, Теодора и Александра Ричардс.

Главой съемки выступила стилист Карин Ройтфельд — международный редактор моды Harper’s Bazaar. Автором фотографий стал Марио Сорренти. Для обложки редакция выбрала Канье Уэста. На черно-белом снимке рэпер держит своих детей — на руках Сэйнта, а на плечах — Норт.

Также Harper’s Bazaar поделились кадром из съемки Кристины Агилеры с ее детьми. Надо сказать, поклонники певицы узнали ее не сразу: похоже, что певица произвела некоторые процедуры, изменившие черты ее лица.

Мне нравится быть матерью и окружать своих детей заботой. Я помню, что, прежде всего, именно это моя основная работа, — цитирует издание слова артистки.

Также журнал опубликовал видео, смонтированное из кадров съемки. В ролике, который длится меньше двух минут, заняты все участники съемки. Он показывает больше, чем красивые фото — движение, а через движение — отношения героев между собой.

 Канье Уэст с детьми, Стивен и Лив Тайлер и другие отцы и дети снялись...
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